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milliyet.com.tr
• 08 Şubat 2021 - 20:19 • Son Güncelleme:

Son dakika... Haddini aştı! Yunan başbakandan skandal ifadeler...

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında günden güne eriyen ve çareyi ciddi bir yük altına girerek Türkiye'ye karşı geniş kapsamlı silahlanmada bulan Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis bugün Türk askeri hakkında akıl almaz ifadeler kullandı. Provokasyonu bir an olsun bırakmayan Yunanistan kanadından gelen bu açıklamayla gerginliğin tırmanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

milliyet.com.tr
• 08 Şubat 2021 - 20:19 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sahaya inmesiyle Fransa'dan Rafale jetleri satın alan, ABD'den F-35 isteyen ve müttefikleriyle arka arkaya tatbikatlara girişen Yunanistan'dan sabırları zorlayan bir açıklama geldi.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sahaya inmesiyle Fransa'dan Rafale jetleri satın alan, ABD'den F-35 isteyen ve müttefikleriyle arka arkaya tatbikatlara girişen Yunanistan, bugün yeni bir adım atıyor.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve işbirliğini görüşmek üzere İsrail ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Miçotakis, Tel Aviv'de mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

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Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail'den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor.

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Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor.

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22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.

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Yunan medyası, bugünkü randevuda ise C-130 askeri nakliye uçaklarının bakımı ve İsrail üretimi Spike / NLOS güdümlü tanksavar füze sisteminin masada olacağını bildiriyor.

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New Post yayın organı, gelecek üç ayda İsrail üretimi HERON silahlı insansız hava araçlarının Yunanistan'a nakledileceğini ve İskiri'deki üsse yerleştirileceğini yazdı. Halihazırda Yunan hava kuvvetleri personeli İsrail'de HERON eğitimi alıyor.

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New Post'un haberinde en dikkat çekici bölüm ise, Yunanistan'ın İsrail silahlarına ilgisinin sınırsız olduğu. Atina yönetiminin hedefleri arasında, İsrail'in ürettiği Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemi de var.

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Kiryakos Miçotakis yalnızca altı ay sonra bir kez daha Tel Aviv'i ziyaret ediyor, Ocak 2021'de ise Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos İsrail'deydi. Yerel medya öğleden sonra gerçekleşecek Miçotakis-Netanyahu görüşmesinin ardından akşam saat 19.00 sularında açıklama yapılmasını bekliyor.

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Türkiye ile istikşafi görüşmelerin başlamasına rağmen Yunanistan'ın müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını belirten Kathimerini gazetesi, "Doğu Akdeniz'de diplomatik poker" başlığını attı.

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Türkiye karşıtı cepheyi giderek genişleten Yunanistan, Libya'dan Suriye'ye neredeyse her yerde Ankara'nın karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de yeni bir hamleye girişti. Yunan savaş gemisi Hydra, BAE'nin Salamis Deniz Üssü'ne demirledi.

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Geminin videosunu Yunanistan ve BAE bayraklarıyla birlikte paylaşan Yunan Genelkurmay Başkanı GEN Konstantinos Floros, Twitter mesajında iki ülkenin 'nihayet' çok yakın olduğunu yazdı.

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Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti.

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Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'un Twitter'dan paylaştığı son mesajlardan bir diğeri ise, ABD ve Yunanistan özel kuvvetlerinin ortak tatbikatından fotoğraflar oldu.

16TÜRK ASKERİNİ SUÇLADI

TÜRK ASKERİNİ SUÇLADI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Helenizm (Adayı Yunanlaştırmak) ağzıyla konuşarak Türk askerini işgalcilikle suçladı.

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Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde Türk işgalini sona erdirmek olduğunu söyledi.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Miçotakisle Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi. Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, çağ dışı kalmış garantörlük sistemi ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.

19RAFALE JETLERİ EGEDE UÇTU

RAFALE JETLERİ EGE'DE UÇTU

Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.

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Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.

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Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. İkinci gün ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.

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Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ileri süren yerel medya, Fransız Rafale jetlerini ilk kez kullanan Yunan pilotların savaş uçaklarına hayran kaldığını yazdı.

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Yerel medya, Atina'da geçen ay imzalanan 2,3 milyar euroluk anlaşmayla satın alınan Fransız Rafale jetlerinin ilk partisinin birkaç ay içinde Yunanistan'a ulaşacağını aktarıyor.

24TÜRKİYEYE KARŞI İKİ UÇAK GEMİSİ

TÜRKİYE'YE KARŞI İKİ UÇAK GEMİSİ

Kathimerini gazetesi ise, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor.

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Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak.

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Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.

27TÜRKİYEYE KARŞI UÇAK GEMİSİ

TÜRKİYE'YE KARŞI UÇAK GEMİSİ

Yunanistan, Ocak ayının son haftasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. İmzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı.

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Anlaşmayı 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.

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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.

30ABD ÖZEL KUVVETLERİ İLE TATBİKAT

ABD ÖZEL KUVVETLERİ İLE TATBİKAT

Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla peş peşe tatbikatlara girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

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Selanik'in kuzeyindeki Kılkış'ta zaman zaman kar altında gerçekleşen Pegasus 21 adlı yedi günlük son tatbikata, ABD ordusu Black Hawks helikopterleri ve özel kuvvetler askerleriyle katıldı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

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Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

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Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

36F-35 TALEBİNİ TELEVİZYONDA İLAN ETTİ

F-35 TALEBİNİ TELEVİZYONDA İLAN ETTİ

Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu.

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40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı.

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Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.

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Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi, her yıl 12 kaar F-16'yı en üst seviye olan Viper'e yükseltmeyi hedefliyor. Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.

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Yunan medyası, hafta içinde Fransa'dan Belh@rra fırkateynleri de alınacağını yazmıştı. Bakan Panagiotopoulos, kararın bu yılın ilk yarısında verileceğini söyledi. Yunanistan'la fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkeler Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere.

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Yerel medyadaki haberlerde Fransız üretimi Belh@rra fırkateynlerinin Türkiye'ye karşı son model uçaksavar füzeleri ve denizden denize füzelerle de donatılacağı ileri sürüldü.

42EGE DENİZİNİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı.

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Yerel medyadaki haberlere, Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.

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Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek.

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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.

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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.

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Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması. Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.

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Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

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Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti.

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Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.

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