Son dakika hava durumu haberleri: Kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? MGM duyurdu

Kocaeli ve Sakarya'da Yerel Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!Halen Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklarla devam eden kar sağanaklarının; bu gece ve yarın (Salı) yerel olarak yoğun (10-30 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Giresun Çevrelerinde Yoğun Kar Yağışları ve Kuvvetli Buzlanmaya Dikkat!

Giresun'da bu akşam (15.02.2021) saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağışların gece saatlerinde itibaren kara dönüşmesi ve yer yer yoğun (20-60 cm) olması bekleniyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar yağışlarının meydan getirebileceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.