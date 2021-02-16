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• 16 Şubat 2021 - 11:23 • Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu haberleri: Kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? MGM duyurdu

Son dakika hava durumu haberlerini haberimize ekledik. İl il, bölge bölge, hava durumu raporları yayımlandı. Meteoroloji tarafından paylaşılan son dakika hava durumu haberleri vatandaşları meraklandırdı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin son dakika hava durumu haberleri...

• 16 Şubat 2021 - 11:23 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaş sabahın ilk ışıklarında hava durumu arayışına geçti. Karlı hava etkisinin ikinci günde de yoğn bir şekilde görenler kar yağışı ne kadar sürecek sorusunu araştırıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgilerini haberimize ekledik. İşte önümüzdeki 5 günün hava durumu raporu...

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Hava durumu hakkında arayışa geçen vatandaşlar için il il hava durumu bilgilerini haberimizde derledik. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerin hava durumu link erişimini haberimize yerleştirdik. Son günlerde etkili olan kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek soruları peş peşe araştırılıyor. İşte Meteoroloji'den 5 günlük son dakika hava durumu bilgileri...

3ANKARA HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Salı Kar Yağışlı -5°C -3°C
Çarşamba Soğuk -10°C -3°C
Perşembe Soğuk -15°C -4°C
Cuma Kar Yağışlı -6°C 0°C
Cumartesi Soğuk -14°C -2°C

4İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

Salı Kar Yağışlı -1°C 1°C
Çarşamba Kar Yağışlı -1°C 3°C
Perşembe Hafif Yağmurlu -3°C 5°C
Cuma Karla Karışık Yağmurlu 1°C 5°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu -1°C 6°C

5İZMİR HAVA DURUMU

İZMİR HAVA DURUMU

Salı Karla Karışık Yağmurlu 2°C 5°C
Çarşamba Rüzgarlı 0°C 7°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 0°C 10°C
Cuma Parçalı Bulutlu 4°C 13°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu 4°C 13°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

6Doğu Anadolu’da Fırtına Bekleniyor

Doğu Anadolu’da Fırtına Bekleniyor!

Doğu Anadolu’da halen güneyli yönlerden kuvvetli olarak devam etmekte olan rüzgarın; şiddetini artırarak yarın sabah (Çarşamba) saatlerine kadar Erzincan ve Bingöl; yarın akşam saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Kars, Van ve Muş; ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde yerel olarak fırtına(62-74 km/saat) ve yükseklerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi, dik yamaçlarda çığ oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kocaeli ve Sakarya'da Yerel Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!Halen Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklarla devam eden kar sağanaklarının; bu gece ve yarın (Salı) yerel olarak yoğun (10-30 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Giresun Çevrelerinde Yoğun Kar Yağışları ve Kuvvetli Buzlanmaya Dikkat!
Giresun'da bu akşam (15.02.2021) saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağışların gece saatlerinde itibaren kara dönüşmesi ve yer yer yoğun (20-60 cm) olması bekleniyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar yağışlarının meydan getirebileceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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