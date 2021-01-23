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İHA - AA
• 23 Ocak 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu! Tarih verildi: Kar ve yağmur geri dönüyor

Gelen bir son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu bölgelerini kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Batı kesimlerinden ise İstanbul başta olmak üzere bir çok ili bu gece için yağmur yağışları için uyardı. Öte yandan kar yağışının döneceği tarih ise belli oldu. İşte detaylar..

İHA - AA
• 23 Ocak 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'u etkisi atına alan ve hafta sonu hayatı felç eden kar yağışı, İstanbul ve çevresine geri dönüş yapıyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, yeni bir soğuk hava sisteminin Edirne'den giriş yapacağı söyleniyor.

2BU GECE YAĞMUR

BU GECE YAĞMUR

Gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinde de yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Öte yandan meteorologların en çok kullandığı ECMWF modeline göre kar yağışının geleceği tarih belli oldu.

3ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GERİ DÖNÜYOR

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GERİ DÖNÜYOR

İstanbul için yoğun kar yağışı tahminlerinde çarşamba gününe dikkat çekildi. Soğuk hava sistemi kar bırakmadan önce İstanbul ve Trakya arasında gidip geleceği ve kıyı kesimlere bu tarihten önce de kar yağışı bırakabileceği tahmin ediliyor.

4BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı 15

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İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Adana: Az bulutlu 16

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Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

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Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu eksi 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 6

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