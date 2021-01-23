İHA - AA
• 23 Ocak 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
Son dakika hava durumu! Tarih verildi: Kar ve yağmur geri dönüyor
Gelen bir son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu bölgelerini kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Batı kesimlerinden ise İstanbul başta olmak üzere bir çok ili bu gece için yağmur yağışları için uyardı. Öte yandan kar yağışının döneceği tarih ise belli oldu. İşte detaylar..
İHA - AA
• 23 Ocak 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
1
Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'u etkisi atına alan ve hafta sonu hayatı felç eden kar yağışı, İstanbul ve çevresine geri dönüş yapıyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, yeni bir soğuk hava sisteminin Edirne'den giriş yapacağı söyleniyor.
3
4
BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
5