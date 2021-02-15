milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
Son dakika... Helikopterler asker indirdi, Rus savaş gemisi girdi!
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Çoğu kez neredeyse yeryüzünün her noktasında karşı karşıya gelen ABD'nin başını çektiği NATO ülkeleri ile Rusya ve Çin, bu kez Arap Denizi'ndeki ortak tatbikatta bir araya geldi.
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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bazı katılımcı ülkelerin tatbikata savaş uçağı, gemi veya özel kuvvetler askerlerini gönderdiğini bildiriyor.
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ABD'DEN B-1 HAMLESİ
ABD ve Rusya, son dönemde daha çok havada, karada ve denizde kozlarını paylaşmalarıyla dünya medyasının gündeminde. Pasifik Okyanusu, Karadeniz, Akdeniz, Baltık Denizi'ndeki kapışmaların ardından yeni adresi CNN International özel haberiyle duyurdu, bütün dünya bir anda kutuplara kilitlendi.
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Barbara Barrett, Donald Trump'ın başkanlığı sürerken geçen yaz mevsiminde Rusya'nın Kuzey Kutbu'na füze sistemleri ve hava varlıkları konuşlandırdığını söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'nın kutup dairesini askerileştirmesinden ve doğal kaynaklara ulaşıp muhtemel erişim rotalarını kapatmasından ciddi şekilde endişe duyuyor.
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KARADENİZ'DE KAPIŞMA
Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook, son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti. Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu, görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı.
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