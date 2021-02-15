Independent Türkçe
• 15 Şubat 2021 - 18:07 • Son Güncelleme:
Son dakika... Hemen durdurun! İngiltere'de Rusya ve Çin'e karşı alarm...
İngiltere'de Avam Kamarası ülkenin savunma sanayisine yapılan yabancı yatırımların, özellikle de Rus ve Çin yatırımlarının yarattığı tehlikeyi vurgulayarak bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Casusluk faaliyetleri konusunda paniğe kapılan parlamenterler, giderek güçlenen bu blok karşısında çok geç olmadan önlem alınması gerektiğini belirterek karşı karşıya oldukları tehlikenin boyutlarını anlattı...
Independent Türkçe
• 15 Şubat 2021 - 18:07 • Son Güncelleme:
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Avam Kamarası Savunma Alt Komitesi, hem Britanya hem de ABD silahlı kuvvetleri tarafından işletilen Amerikan F-35 savaş uçaklarında kullanılan devre kartlarını basan bir şirket de dahil olmak üzere, son yıllarda BK savunma sanayiinde faaliyet gösteren 9 şirketin Çinli firmalar tarafından satın alındığını kaydetti.
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BK veya müttefiklerine karşı sürekli casusluk faaliyetlerine girişen Rusya gibi ülkelerden gelen yatırımlar da düşmanca yatırımlar olarak sınıflandırılmalıdır.
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Raporda şunlar belirtildi:Çinli bir şirketin Britanya savunma sanayii içinden şirket satın alma çabalarına MoD'nin nasıl tepki vereceği sorulduğunda, Savunma Bakanlığı Tedarik Sorumlusu, bunun 'bazı hususi durumlar açısından belirsiz' olduğunu iddia etti.
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