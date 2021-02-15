Son dakika... Hemen durdurun! İngiltere'de Rusya ve Çin'e karşı alarm...

Söz konusu 9 şirketin 6'sı savunma sanayisini kilit iş sahası olarak görüyor. Komite, BK Savunma Bakanlığı'nın (MoD) "dost olarak gördüğü ve yatırım konusunda teşvik edilmesini tavsiye ettiği" ülkelerin bir listesini yayımlaması gerektiğini ifade etti.