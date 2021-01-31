Son dakika: Hükümet peş peşe açıkladı! Esnafa 4 ayrı destek...

İlk olarak devreye küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği alındı. Böylece basit usulde vergilendirilen küçük esnafa ayda 1000'er lira destek ve büyükşehirlerde 750, diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı. Bununla ilgili ilk başvuruyu tamamlayan esnafa Ocak ayı itibariyle ilk ödemeler yapıldı. İkinci başvuru ise 31 Mart'a kadar uzatıldı.