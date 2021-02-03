Son dakika: İHA'lara sinyal detayı! Kullanıma sunuluyor

Lap60'ın bir ürüne dönüştüğünü ve kullanıma hazır hale geldiğini bildiren Birdir, "Hatta lojistik anlamında bile tüm ihtiyaçlar düşünüldü. Hızlı şeklide birimlerinin, alt birimlerinin mekanik olarak değişimi mümkün. Kuvvetlerimizin kullanımına hazır. Farklı kuvvetlerimizle sözleşmelerimiz var. O kapsamda kullanıma sunacağız. Umarım memnun kalacaklar ve biz akıl katmaya devam ederek Lap60'ın kullanımını sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.