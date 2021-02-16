Son dakika: İkinci el araç alacaklar dikkat! Satışlar durdu...

"İKİNCİ ELDE EN BÜYÜK ETKEN KISITLAMALAR" 2021 için beklentilerini de anlatan Karakaş, "İkinci elde en büyük etken hali hazırda kısıtlamalar. Bu etken önümüzden kalkar kalkmaz asıl tahmini yapabiliriz. Otomobil showroomlarını düşünün, en çok araç satılan günler hafta sonları ve hafta sonları showroomlar tamamen kapalı. Hafta içi çalışan kesim gelip araç satın alamıyor, 21:00'da evde olması gerekiyor. Dolayısıyla satın almayı düşündüğü araç için bayileri ziyaret edemiyor. Sonuç itibariyle dokunulması, yakından incelenmesi gereken değerli bir ürün satıyoruz. Online ve uzaktan satış çok zor ve bu sistemlerin oturması için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu sebeple bizlere göre en büyük etken kısıtlamalar olduğu için, kısıtlamalar kaldırıldığı takdirde güncellemeyi o zaman yapmak doğru olacaktır" açıklamasını yaptı. (Kaynak: NTV)