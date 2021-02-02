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milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:

Son dakika... İlk fotoğraflar! Çılgına döndüler, Türkiye'ye karşı...

Yunan medyası Atina ve Ankara arasındaki temasları sayfalarına taşıdı, asıl sürpriz Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı fotoğraflar oldu. Öğleden sonra ise Türkiye'ye karşı alınan savaş uçakları Yunanistan'a iniş yaptı.

milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Yunanistan'da bugün yine manşetler Türkiye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini sayfasına taşıyan Ta Nea gazetesi, 'Ege ve Doğu Akdeniz'deki politikamız değişmedi' başlığıyla bir haber yayınladı.

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Ta Nea, Bakan Akar'ın Ankara ve Atina arasındaki temaslara değindiğini belirterek "Diğer taraftan bu olayların siyaseten çözülebileceğine inanıyoruz ve çözelim diyoruz. Bunun için de çalışıyoruz" dediğini aktardı.

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Milli Savunma Bakanı Akar'ın bugün Almanya'da mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüşeceğini kaydeden To Vima ise, manşetini de Türk-Yunan ilişkilerine ayırdı.

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'İstikşafi görüşmelerin derin suları ve yaptırım kuruntuları' başlıklı manşet haberde, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen ilk randevunun beklendiği gibi geçtiği, zor başlıkların ikinci buluşmada masaya geleceğini aktardı.

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'Yunanistan Türkiye ile ihtiyatlı bir şekilde konuşuyor' başlıklı bir haber yayınlayan Kathimerini gazetesi ise, şimdiki sorunun 62. randevunun nerede ve ne zaman gerçekleşeceği olduğunu yazdı.

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Mart ayında gerçekleşmesi beklenen BM davetli Kıbrıs zirvesinde Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının görüşeceğini belirten Kathimerini, ABD ve AB'nin atacağı muhtemel adımların iki komşu arasındaki ilişkilerde belirleyici olabileceğini savundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pazartesi günü yaptığı açıklamalara sayfasında yer veren Kathimerini, 'Diyaloğa zorladık' başlığını attı.

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Bakan Çavuşoğlu, "Biz ne yaptık, sahaya indik, bayrak dalgalandırdık Akdeniz'de. Herkes Türkiye ile nasıl iş birliği yapılacağını öğrenmiş oldu" ifadesini kullandı.

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Yunan medyası, diplomasi alanındaki haberlerin yanı sıra askeri haberlere de yer verdi. To Vima, Ocak ayında Türk savaş uçaklarının 73 kez Yunan hava sahasına girdiğini ileri sürdü.

10RAFALE JETLERİ YUNANİSTANA İNDİ

RAFALE JETLERİ YUNANİSTAN'A İNDİ

Yunanistan medyası, öğle saatlerinde Fransa'dan satın alınan 18 Rafale jetinden dördünün Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptığını sevinç çığlıkları atarak duyurdu. 'Yunanistan'a Fransız zırhı' başlığı özellikle dikkat çekiciydi.

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Türkiye'ye karşı alınan altısı yeni 18 Rafale jeti için imzalar, Ocak ayı içinde Atina'da atılmıştı. Yunan medyası, Fransız üst düzey teknik ekibin Yunanistan'a geleceğini, İskiri adlı eğitim uçuşunda Rafale jetlerinin Yunan pilotların kontrolünde kalkış yapacağını daha önce yazmıştı.

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Haberlerde, Rafale jetlerinin ilk testinin Atina yakınlarındaki Tanagra'dan havalanacak uçaklarla Ege Denizi semalarında gerçekleşeceği kaydedilmişti.

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Tatbikatta Yunan F-16'ları ve Mirage'larının da yer alacağını belirten yerel medya, Rafale jetlerinin katılımıyla yerdeki radar sisteminden silahlara kadar birçok başlığın test edileceğini aktarmıştı.

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'İlk çarpışma testi' başlıkları atan Yunan medyası, günlerdir Rafale jetlerinin alınmasıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de hava üstünlüğünün el değiştirdiğini savunuyor.

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Yunanistan, Ocka ayının son haftasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. Atina'ya gelen Fransız bakan, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İmzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı.

16TÜRKİYEYE KARŞI UÇAK GEMİSİ

TÜRKİYE'YE KARŞI UÇAK GEMİSİ

Anlaşmayı sevinç çığlıkları atarak ve 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.

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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.

18BU KEZ TATBİKAT ADRESİ BATI KIYILARI

BU KEZ TATBİKAT ADRESİ BATI KIYILARI

Yunan ordusu, bu hafta yeni bir tatbikata girişti. ABD özel kuvvetler askerleriyle Ege Denizi ve Batı Trakya'da birçok tatbikat düzenleyen Yunanistan, Türkiye'nin tepkisini almamak için bu kez batı kıyılarına seçti.

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Kefalonya Adası'nda gündüz ve gece gerçekleşen tatbikatta Yunan özel kuvvetler askerlerinin yanı sıra donanmaya ait savaş gemisi de yer aldı.

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Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti.

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Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla peş peşe tatbikatlara girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

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Selanik'in kuzeyindeki Kılkış'ta zaman zaman kar altında gerçekleşen Pegasus 21 adlı yedi günlük son tatbikata, ABD ordusu Black Hawks helikopterleri ve özel kuvvetler askerleriyle katıldı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

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Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

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Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

27F-35 TALEBİNİ TELEVİZYONDA İLAN ETTİ

F-35 TALEBİNİ TELEVİZYONDA İLAN ETTİ

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Salı akşamı da televizyona çıktı.

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Silahlanma programlarının uzun vadeli olduğunu aktaran Bakan Panagiotopoulos, Yunan hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını canlı yayında duyurdu.

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40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı.

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Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.

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Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi, her yıl 12 kaar F-16'yı en üst seviye olan Viper'e yükseltmeyi hedefliyor. Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.

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Yunan medyası, hafta içinde Fransa'dan Belh@rra fırkateynleri de alınacağını yazmıştı. Bakan Panagiotopoulos, kararın bu yılın ilk yarısında verileceğini söyledi. Yunanistan'la fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkeler Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere.

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Yerel medyadaki haberlerde Fransız üretimi Belh@rra fırkateynlerinin Türkiye'ye karşı son model uçaksavar füzeleri ve denizden denize füzelerle de donatılacağı ileri sürüldü.

34EGE DENİZİNİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı.

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Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi beş kat artıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak.

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Yerel medyadaki haberlere, Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.

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Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek.

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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.

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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.

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Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması. Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.

41İSRAİL YUNAN PİLOTLARI EĞİTECEK

İSRAİL YUNAN PİLOTLARI EĞİTECEK

Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak.

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22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.

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Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

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Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti.

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Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.

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