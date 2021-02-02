milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
Son dakika... İlk fotoğraflar! Çılgına döndüler, Türkiye'ye karşı...
Yunan medyası Atina ve Ankara arasındaki temasları sayfalarına taşıdı, asıl sürpriz Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı fotoğraflar oldu. Öğleden sonra ise Türkiye'ye karşı alınan savaş uçakları Yunanistan'a iniş yaptı.
milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Yunanistan'da bugün yine manşetler Türkiye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini sayfasına taşıyan Ta Nea gazetesi, 'Ege ve Doğu Akdeniz'deki politikamız değişmedi' başlığıyla bir haber yayınladı.
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Yunanistan, Ocka ayının son haftasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. Atina'ya gelen Fransız bakan, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İmzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı.
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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
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Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi, her yıl 12 kaar F-16'yı en üst seviye olan Viper'e yükseltmeyi hedefliyor. Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.
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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.
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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.
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22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.
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