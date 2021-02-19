milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 15:26 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünyada son haber, resmen ilan edildi! İngiltere Prensi Harry...
Son dakika haberine göre Buckingham Sarayı'ndan yapılan flaş açıklama, dünyanun gündemine oturdu. Prens Harry ve eşi Meghan hakkındaki açıklama, Sussex Dükü ile Kraliyet Ailesi üyeleri arasındaki görüşmelerden sonra duyuruldu.
milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 15:26 • Son Güncelleme:
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Buckingham Sarayı bugün yaptığı açıklamada, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini Kraliçe'ye onayladığını söyledi. Dünyada son ahber olan karar, Sussex Dükü ile Kraliyet Ailesi üyeleri arasındaki görüşmelerden sonra verildi.
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Bir Buckingham Sarayı sözcüsü şunları söyledi, "Sussex Dükü ve Düşesi, Kraliyet Ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini Majesteleri Kraliçe'ye doğruladı. Kraliçe, Dük ile yapılan görüşmelerin ardından, Kraliyet Ailesi'nin işinden uzaklaşarak, kamu hizmeti hayatının getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığını teyit eden bir yazı yazdı.
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Bebeğini kaybetme anını anlatırken Markle, “Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettim. Bezi değiştirdikten sonra keskin bir kramp girdi. Oğlumla birlikte yere düştüm. İkimizi de sakinleştirmek için bir ninni mırıldanıyordum, bu neşeli melodi bir şeylerin doğru olmadığı hissine tam bir tezat oluşturuyordu” ifadelerini kullanmıştı.
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NORMAL AİLE HAYATI İSTEDİLER
Meghan ve Harry çifti, geçen yıl kraliyet ailesi rollerini resmi olarak bıraktı. Kararda, normal bir aile hayatına sahip olma isteklerinin belirleyici olduğu belirtildi. Bir saray kaynağı daha önce People dergisine konuşarak, çiftin kraliyetten ayrılmalarıyla ilgili "Nükleer düğmeye basacaklarını biliyorlar" demişti.
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