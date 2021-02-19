Son dakika: Dünyada son haber, resmen ilan edildi! İngiltere Prensi Harry...

"Sussex Dükü ve Düşesi'nden bir sözcü de yaptığı açıklamada, "Geçen yıl yaptıkları çalışmaların da kanıtladığı gibi, Sussex Dükü ve Düşesi, hem İngiltere'ye hem de dünyanın dört bir yanındaki görevlerine ve hizmetlerine bağlı kalmaya ve desteklerini desteklerini sunmaya devam etti."