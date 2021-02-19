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milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 15:26 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dünyada son haber, resmen ilan edildi! İngiltere Prensi Harry...

Son dakika haberine göre Buckingham Sarayı'ndan yapılan flaş açıklama, dünyanun gündemine oturdu. Prens Harry ve eşi Meghan hakkındaki açıklama, Sussex Dükü ile Kraliyet Ailesi üyeleri arasındaki görüşmelerden sonra duyuruldu.

milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 15:26 • Son Güncelleme:
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Buckingham Sarayı bugün yaptığı açıklamada, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini Kraliçe'ye onayladığını söyledi. Dünyada son ahber olan karar, Sussex Dükü ile Kraliyet Ailesi üyeleri arasındaki görüşmelerden sonra verildi.

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Bir Buckingham Sarayı sözcüsü şunları söyledi, "Sussex Dükü ve Düşesi, Kraliyet Ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini Majesteleri Kraliçe'ye doğruladı. Kraliçe, Dük ile yapılan görüşmelerin ardından, Kraliyet Ailesi'nin işinden uzaklaşarak, kamu hizmeti hayatının getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığını teyit eden bir yazı yazdı.

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"Dük ve Düşes tarafından düzenlenen fahri askeri atamalar ve Kraliyet himayeleri, Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri arasında yeniden dağıtılmadan önce Majestelerine iade edilecek. Alınan karardan herkes üzüntü duysa da, Dük ve Düşes ailenin çok sevilen üyeleri olmaya devam ediyor."

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"Sussex Dükü ve Düşesi'nden bir sözcü de yaptığı açıklamada, "Geçen yıl yaptıkları çalışmaların da kanıtladığı gibi, Sussex Dükü ve Düşesi, hem İngiltere'ye hem de dünyanın dört bir yanındaki görevlerine ve hizmetlerine bağlı kalmaya ve desteklerini desteklerini sunmaya devam etti."

5İKİNCİ ÇOCUKLARINI BEKLİYORLAR

İKİNCİ ÇOCUKLARINI BEKLİYORLAR

Meghan Markle ve Prens Harry çifti ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan çift, oğulları Archie ile birlikte dört kişilik bir aile olacakları haberini yeni bir fotoğrafla ilan etmişti.

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Yeni bebek, çiftin 6 Mayıs'ta iki yaşına girecek olan Archie adlı oğullarına kardeş olacak. Çiftin sözcüsü, "Archie'nin ağabey olacağını doğruluyoruz. Sussex Dükü ve Düşesi ikinci çocuklarını bekledikleri için çok mutlu" ifadesini kullandı.

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39 yaşındaki Meghan Markle ve 36 yaşındaki Prens Harry, hamilelik haberini fotoğrafçı arkadaşları Misan Harriman'ın çektiği siyah beyaz bir fotoğrafla birlikte duyurdu. Fotoğrafta karnı belirginleşen Düşes, Prens Harry'nin kucağına yatarken görülüyor.

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Fotoğrafta dikkat çeken detay, Düşes'in oğlu Archie'ye hamileyken giydiği Carolina Herrera tasarımı elbiseyi tekrar giymiş olması. Markanın kreatif direktörü Wes Gordon ile Misan Harriman, çiftin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak tebrik ettiler.

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Markle, 25 Kasım'da New York Times için kaleme aldığı makalede, geçen temmuz ayında düşük yaptığını açıklamıştı. Düşes, duygusal yazısında, "Bir çocuğu kaybetmek, pek çok kişi tarafından deneyimlenen ancak çok az kişinin bahsettiği, dayanılmaz bir keder taşımak demek" ifadesini kullanmıştı.

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Bebeğini kaybetme anını anlatırken Markle, “Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettim. Bezi değiştirdikten sonra keskin bir kramp girdi. Oğlumla birlikte yere düştüm. İkimizi de sakinleştirmek için bir ninni mırıldanıyordum, bu neşeli melodi bir şeylerin doğru olmadığı hissine tam bir tezat oluşturuyordu” ifadelerini kullanmıştı.

11NORMAL AİLE HAYATI İSTEDİLER

NORMAL AİLE HAYATI İSTEDİLER

Meghan ve Harry çifti, geçen yıl kraliyet ailesi rollerini resmi olarak bıraktı. Kararda, normal bir aile hayatına sahip olma isteklerinin belirleyici olduğu belirtildi. Bir saray kaynağı daha önce People dergisine konuşarak, çiftin kraliyetten ayrılmalarıyla ilgili "Nükleer düğmeye basacaklarını biliyorlar" demişti.

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Çift, mart ayı ortalarında California'ya taşındıktan sonra Montecito bölgesindeki yeni evlerinde yaşamaya başladı. Yeni hayatlarında yeni kurdukları vakıfları Archewell'i geliştirmeye odaklandılar.

13DÜNYANIN EN İYİ İKİ ADAMINA SAHİBİM

"DÜNYANIN EN İYİ İKİ ADAMINA SAHİBİM"

Markle, oğlu Archie'nin 2019'daki doğumundan kısa bir süre sonra, "Bu bir sihir. Oldukça şaşırtıcı. Dünyanın en iyi iki adamına sahibim, bu yüzden gerçekten mutluyum. O (Archie) bir rüya gibi" ifadesini kullanmıştı.

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Prens Harry ise, "Hayal edebileceğim en şaşırtıcı deneyim oldu. Onunla değerli zamanlar geçirmeyi dört gözle bekliyoruz, çünkü yavaş yavaş büyümeye başlıyor" diye konuşmuştu.

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