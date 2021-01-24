Son dakika... İstanbul için flaş uyarı! Kar sınırı gittikçe düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: