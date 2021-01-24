• 24 Ocak 2021 - 09:07 • Son Güncelleme:
Son dakika... İstanbul için flaş uyarı! Kar sınırı gittikçe düşecek
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye geneli bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor. Meteoroloji'nin hava durumu uyarılarında, perşembe günü yurt genelinin beyaza bürüneceği ve İstanbul'da da kar yağışının beklendiği ifade edildi. İlçe ilçe İstanbul'a kar yağışı uyarısının yapıldığı ve kar sınırının gittikçe düşeceği belirtildi. Kar İşte son dakika hava durumu tahminleri...
• 24 Ocak 2021 - 09:07 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yağan kar yağışı sonrası bir uyarı daha geldi.
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ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR!
İstanbul’da salı akşamı beklenen ani soğuma ile birlikte kentte kar yağma sınırı da aniden düşüşe geçecek. Kar yağma sınırı, belirli bir rakımın üstünde kar yağışının beklendiğini ifade etmek için kullanılan terimdir. Soğuk hava öncesi 1500 metrelerde olan kar yağma sınırı soğuk havanın giriş yapmasıyla birlikte deniz seviyesine doğru inmeye başlayacak.
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Son tahminlere göre; 27-28 Ocak Çarşamba ve Perşembe günü şehir merkezinin ve sahil şerinde yer alan ilçelerin yağışın büyük bir kısmını karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde alması; Aydos, Alemdağ, Kayışdağı, Çamlıca gibi şehirin yüksek kesimlerinde ise yağışın Salı gecesinden itibaren genellikle kar şeklinde düşmesi, beyaz örtü oluşması, hatta bu noktalarda kar örtüsünün yer yer 5-10 santimetreye kadar çıkması bekleniyor.
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