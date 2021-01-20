İHA - DHA
• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
Son dakika! İstanbul'da hava durumu: Meteoroloji açıkladı
Son dakika haberine göre; geçtiğimiz cuma günü başlayan ve hafta sonu tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı tekrar geri gelecek mi? Meteoroloji yaptığı açıklamada bugün hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. İşte detaylar...
İHA - DHA
• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Beklenen kar yağışı İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri vurdu geçti. Cuma günü başlayan ve etkisini hafta sonu artıran kar yağışı, pazartesi günü de zaman zaman etkili oldu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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