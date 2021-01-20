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İHA - DHA
• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:

Son dakika! İstanbul'da hava durumu: Meteoroloji açıkladı

Son dakika haberine göre; geçtiğimiz cuma günü başlayan ve hafta sonu tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı tekrar geri gelecek mi? Meteoroloji yaptığı açıklamada bugün hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. İşte detaylar...

İHA - DHA
• 20 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Beklenen kar yağışı İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri vurdu geçti. Cuma günü başlayan ve etkisini hafta sonu artıran kar yağışı, pazartesi günü de zaman zaman etkili oldu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

4İSTANBULDA HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı ve az bulutlu -2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 11

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Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu 6

10

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 1

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