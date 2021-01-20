Son dakika! İstanbul'da hava durumu: Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.