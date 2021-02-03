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• 03 Şubat 2021 - 14:36 • Son Güncelleme:

Son dakika: İşte yeni zam oranı! Milyonlarca ev sahibi ve kiracı...

Ocak ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK'in duyurduğu rakamla birlikte kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kira kontratını yapacak.

• 03 Şubat 2021 - 14:36 • Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

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Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi. TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

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Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği rakamların açıklanması ile birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı da belli oldu.

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Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 14.97 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.53 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.53 oldu.

5Bakıcı parasına da zam yapıldı

Bakıcı parasına da zam yapıldı

Çocuklu çalışan annenin, hem işini takip etmesi hem de çocuklarına bakabilmesi çok zor. Bu nedenle, pek çok çalışan iş kadını çoğu zaman iş hayatından çekilip, çocuklarına kendisi bakmak zorunda kalabiliyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Ancak doğru bakıcıyı bulmak ya da maddi olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler için güç olabiliyor. İşte bu noktada devlet yardıma yetişiyor.

6İstihdamı korumak için

İstihdamı korumak için

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay ‘eğitimli bakıcı’ desteği adı altında ödeme yapıyor. Bu yıl bu ödeme zamlandı. Geçen yıl 300 Euro (2.600 lira) olan eğitimli bakıcı desteği, 1 Ocak’tan itibaren 325 Euro’ya (yaklaşık 2.840 lira) yükseltildi. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro’yu (3.058 lira) geçiyor.

70-2 yaş çocuğu olan

0-2 yaş çocuğu olan

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile ‘sgkegitimlibakici.org’ ve ‘sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

8Bunlara bakılıyor

Bunlara bakılıyor

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuz olmalı. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz. Çocuğunuzla aynı evde ikametiniz bulunmalı.

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Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekiyor. En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız. Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

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SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız. Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.

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