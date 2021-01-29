• 29 Ocak 2021 - 10:31 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA || Kabine toplantısı ne zaman 2021, bugün var mı, saat kaçta? Yeni kabine toplantısı kararları neler olacak, hangi tarihte yapılacak?
Kabine toplantısı ile ilgili detaylar gündemde bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler ve kısıtlamalar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoranların durumu ile ilgili kabine toplantısını işaret emişti. Yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı gün merakla bekleniyor. Kısıtlamaların kaldırıp kaldırılmayacağı ya dayeni kararların neler olacağı merak konusu. Kısıtlamalarla ilgili kararlar için gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı kararları neler olacak? İşte son dakika ayrıntıları...
• 29 Ocak 2021 - 10:31 • Son Güncelleme:
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