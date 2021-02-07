• 07 Şubat 2021 - 15:42 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA: Kabine toplantısı ne zaman 2021, hangi gün yapılacak? Yeni kabine toplantısı kararları neler olacak, saat kaçta?
Kabine toplantısı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamaların kaldırılacağı tarih ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kararlar için gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2021?
• 07 Şubat 2021 - 15:42 • Son Güncelleme:
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