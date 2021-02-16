• 16 Şubat 2021 - 15:42 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA || Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün var mı 2021? Kabine toplantısı hangi gün ve saat kaçta yapılacak?
Kabine toplantısı gündemde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafelerin faaliyet durumu ile ilgili son gelişmelerin durumu merak ediliyor. Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise merak konusu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı?
• 16 Şubat 2021 - 15:42 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Kısıtlamalarla ilgili detaylar için gözler kabine toplantısında çıkacak kararlara çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
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