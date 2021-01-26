milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:
Son dakika: Kadın polisin yaptığı şaka kariyerine mal oldu! Elinde silahla...
Modellikten polisliğe geçiş yapan 40 yaşındaki kadın, silahlı soygun ihbarına giderken elinde silahla video çekti. Görüntüler sosyal medyada yayınlanıp dünyaya yayıldığında ise skandal patladı.
milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:
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Yolanda Moll, kariyer değişikliğine giderek polis memuru olmaya karar vermeden önce, modellik yapıyordu. Moll, ülkesi İspanya'da yayınlanan reality şovlara da katılmıştı.
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