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milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:

Son dakika: Kadın polisin yaptığı şaka kariyerine mal oldu! Elinde silahla...

Modellikten polisliğe geçiş yapan 40 yaşındaki kadın, silahlı soygun ihbarına giderken elinde silahla video çekti. Görüntüler sosyal medyada yayınlanıp dünyaya yayıldığında ise skandal patladı.

milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:
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Yolanda Moll, kariyer değişikliğine giderek polis memuru olmaya karar vermeden önce, modellik yapıyordu. Moll, ülkesi İspanya'da yayınlanan reality şovlara da katılmıştı.

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İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki Esparreguera'da yaşayan 40 yaşındaki kadın, polis olma kararı alarak kariyerine farklı bir yön çizdi.

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Sosyal medya hesapları için şakalar ve diğer komik videolar çekmeyi de seven Yolanda'nın yaptığı son şaka ise, yeni başladığı kariyerine mal oldu.

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Yolanda'nın devriye arabasında bir tabancayı tutarak çığlık çığlığa bağırdığı TikTok videosu, viral olarak binlerce kez paylaşıldı.

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Bir silahlı soygun ihbarına giderken elinde dolu silahla vdieo çekerek sosyal medya hesabından yaylaşan kadın, ücretsiz izne çıkarıldı.

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Videonun emniyet yetkilileri tarafından fark edilmesi sonrasında bir aylık ceza alan Yolanda, görüntüleri kendisi için çektiğini ancak bir arkadaşının yayınladığını iddia etti.

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Önce sadece bir aylık ceza alan 40 yaşındaki Yolanda'nın işine, emniyet konseyi tarafından yapılan oylama sonucunda son verilme kararı alındı.

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Skandal gittikçe büyüyerek Esparreguera Belediye Başkanı Eduard Rivas'a kadar uzandı. Rivas, Yolanda'nın eylemlerini “acınası” olarak nitelendirdi.

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"Olay yerine geldiğimde görevimi yerine getirdim. Ondan önce yaptıklarım beni ilgilendirir" diyen bir çocuk annesi Yolanda, daha önce İspanya'nın en çok satan erkek dergisi Interviu için poz vermişti.

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Rivas ayrıca görevden alma kararının “değerleri ve yerel polisin sürdürmesi gereken etik kuralları savunmada siyasi birliği” gösterdiğini söyledi.

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