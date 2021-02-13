AA
• 13 Şubat 2021 - 19:12 • Son Güncelleme:
Son dakika kar haberleri: Uyarı üstüne uyarı geldi! Kar için saat verdiler
Gelen son dakika haberine göre; beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için kar uyarısı yapıldı. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. İşte detaylar...
AA
• 13 Şubat 2021 - 19:12 • Son Güncelleme:
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Beklen kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bolu'da beklenen kar yağışı kuvvetli şekilde başladı ve kent kısa sürede beyazlara büründü.
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TURUNCU UYARI!
Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
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TIR GEÇİŞLERİNE KAR ENGELİ
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden "önemli duyuru" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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