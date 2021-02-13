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AA
• 13 Şubat 2021 - 19:12 • Son Güncelleme:

Son dakika kar haberleri: Uyarı üstüne uyarı geldi! Kar için saat verdiler

Gelen son dakika haberine göre; beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için kar uyarısı yapıldı. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. İşte detaylar...

AA
• 13 Şubat 2021 - 19:12 • Son Güncelleme:
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Beklen kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bolu'da beklenen kar yağışı kuvvetli şekilde başladı ve kent kısa sürede beyazlara büründü.

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Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun, Bakacak, Karanlıkdere mevkileri ile Anadolu Otoyolunun 3'üncü viyadük ve tünel kesiminde başladı.

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Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

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Düzce ve Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

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Kar yağışı oluşan güzel görüntüler kartpostalları andırdı. O anlar AA'nın objektifine böyle yansıdı.

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Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

7TURUNCU UYARI

TURUNCU UYARI!

Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar, yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

9TIR GEÇİŞLERİNE KAR ENGELİ

TIR GEÇİŞLERİNE KAR ENGELİ

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden "önemli duyuru" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünden itibaren hava koşulları normale dönene kadar İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tır araçlarının Yunanistan'a girişine Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyecektir

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Hava koşulları normale dönmesiyle Kipi Gümrük Kapısı'nın tekrardan açılacağı tarih ayriyeten bildirilecek olup İpsala Sınır Kapısı'nı kullanacak şoförlerin bölge müdürlüğümüze bağlı diğer gümrük kapılarına yönelmesi gerekmektedir."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; kar yağışı pazar günü Marmara Bölgesini etkisi altına alacak.

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Pazartesi günü kar yağışının yurdun iç bölgelerinde de etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor. Valilik ve Meteoroloji'den uyarlar peş peşe geliyor.

14BATI KARADENİZ İÇİN FLAŞ UYARI

BATI KARADENİZ İÇİN FLAŞ UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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