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AA
â€¢ 14 Åžubat 2021 - 18:43 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika! Kar tatili haberleri peÅŸ peÅŸe geliyor!

Son dakika haberine gÃ¶re, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle bÃ¼tÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±nda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime 17 Åžubat'a kadar ara verildiÄŸini bildirdi. Bursa, TekirdaÄŸ, Edirne, Sakarya, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale, Kastamonu ve Zonguldak'ta eÄŸitime ara verildi. Ä°ÅŸte eÄŸitime kar tatili veren iller

AA
â€¢ 14 Åžubat 2021 - 18:43 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Vali Yerlikaya'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle: Â  "KÄ±ymetli Ä°stanbullular; gÃ¼zel bir kÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼ndeyiz. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±mÄ±zda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime 17.02.2021 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bÄ±rakmayalÄ±m."Â

2KASTAMONU

KASTAMONU

Kastamonu'da etkisini artÄ±rmasÄ± beklenen kar nedeniyle yarÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime ara verildi.

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Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, il genelinde 15 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸinden il merkezi ile merkez ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim ile destekleme ve yetiÅŸtirme kurslarÄ±na bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, tÃ¼m sÄ±nÄ±flarda uzaktan eÄŸitime devam edileceÄŸi kaydedildi.

4Ã‡ANAKKALE

Ã‡ANAKKALE

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡anakkale'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 15 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± okullarda baÅŸlayacak olan yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re; Ã‡anakkale'de yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim 16 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak. AyrÄ±ca tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli olan engelli personel ile hamile personel de, yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacak.

5ZONGULDAK

ZONGULDAK

Zonguldak ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kentte yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸinden buzlanma ve don olayÄ± gibi aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacÄ±yla Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu'nca kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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AÃ§Ä±klamada, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ã¶zel ve resmi okullarda 15 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin, 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ertelenmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. EÄŸitimin aksamamasÄ± iÃ§in pazartesi gÃ¼nÃ¼ uzaktan eÄŸitim yapÄ±lacak.

7SAKARYA

SAKARYA

Sakarya Valisi Ã‡etin Oktay KaldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œÄ°limizde etkili olan ve yarÄ±nda devam etmesi beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°limiz genelinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze baÄŸlÄ± resmi ve Ã¶zel okul ve kurumlardan, yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim yapanlar iÃ§in eÄŸitim Ã¶ÄŸretime, 15 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§in, 1 (bir) gÃ¼n sÃ¼reyle ara verilmiÅŸtir.

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Yine tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Åžubat 2021 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r â€œdedi.

9BALIKESÄ°R

BALIKESÄ°R

BalÄ±kesir Valisi Hasan ÅžÄ±ldak, kentteki okullarda yarÄ±n baÅŸlanmasÄ± planlanan yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin kardan dolayÄ± 1 gÃ¼n ertelendiÄŸini duyurdu. Vali ÅžÄ±ldak, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam etmesi ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar oluÅŸabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerine, yarÄ±n baÅŸlamasÄ± planlanan resmi ve Ã¶zel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarÄ±n eÄŸitim faaliyetlerinin 1 gÃ¼n ertelendiÄŸini bildirdi.

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Bu okullarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitiminin 16 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžÄ±ldak, "AyrÄ±ca hamile, engelli ve kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunan kamu personelimiz 1 gÃ¼n sÃ¼reyle idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r. BÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerimize saÄŸlÄ±k ve baÅŸarÄ± diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

11TEKÄ°RDAÄž

TEKÄ°RDAÄž

TekirdaÄŸ'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlamasÄ±na karar verilen okullarda eÄŸitime 2 gÃ¼n ara verildi. TekirdaÄŸ ValiliÄŸi Ä°l Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Meclisi, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarda eÄŸitime 2 gÃ¼n ara verilmesi kararÄ± aldÄ±.

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Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°limiz genelinde devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, buzlanma ve ulaÅŸÄ±mda oluÅŸmasÄ± muhtemel riskler nedeniyle 15 ÅŸubat pazartesi gÃ¼nÃ¼ yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlamasÄ±na karar verilen il geneli Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze baÄŸlÄ± resmi ve Ã¶zel okullarÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlama kararÄ± 2 gÃ¼n sÃ¼reyle ertelenmiÅŸ olup yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin ertelendiÄŸi okullarÄ±mÄ±zda da eÄŸitime uzaktan eÄŸitimle devam edilecektir" denildi.

13ENEZ DE EÄžÄ°TÄ°ME 1 GÃœN ARA VERÄ°LDÄ°

ENEZ' DE EÄžÄ°TÄ°ME 1 GÃœN ARA VERÄ°LDÄ°

Enez KaymakamlÄ±ÄŸÄ± da ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerde devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime 15 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼(yarÄ±n) bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildiÄŸini duyurdu

14BURSA

BURSA

Bursa ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 15 Åžubat'ta geÃ§ilmesi planlanan yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 2 gÃ¼n ertelendiÄŸi duyuruldu.

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Bursa'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 15 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ geÃ§ilmesi planlanan yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin 2 gÃ¼n ertelendiÄŸi belirtildi.

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Bursa ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°limiz genelinde devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve ulaÅŸÄ±mda oluÅŸmasÄ± muhtemel riskler nedeniyle 15 Åžubat pazartesi gÃ¼nÃ¼ yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlanmasÄ±na karar verilen resmi ve Ã¶zel okullar ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± yatÄ±lÄ± ve gÃ¼ndÃ¼zlÃ¼ Kuran kurslarÄ±nÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlama kararÄ±nÄ±n 15 Åžubat 2021 tarihinden itibaren 2 gÃ¼n sÃ¼reyle ertelenmesine, yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin ertelendiÄŸi okullarÄ±mÄ±zda eÄŸitime uzaktan eÄŸitim yoluyla devam edilmesine, Ã¶zel eÄŸitim rehabilitasyon merkezlerinde de eÄŸitime 2 gÃ¼n ara verilmesine karar verilmiÅŸtir denildi.

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