Son dakika! Kar tatili haberleri peÅŸ peÅŸe geliyor!

Ã‡ANAKKALE Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡anakkale'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 15 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± okullarda baÅŸlayacak olan yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re; Ã‡anakkale'de yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim 16 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak. AyrÄ±ca tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli olan engelli personel ile hamile personel de, yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacak.