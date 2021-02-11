Son Dakika Kar Haberleri: Artık dönüşü yok... Yola çıktı!

İSTANBUL Meteoroloji 3 büyük il için beklenen hava durumunu ise şöyle açıkladı: Havanın; bugün (11 Şubat Perşembe) parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.