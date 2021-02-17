• 17 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
Son dakika: Karda kaza yapan sürücüler dikkat! 'İcra' şoku...
Gelen son dakika haberine göre; soğuk hava dalgası ve kar tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. İstanbul’da ise cumartesi akşamı başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kaza haberleri de arka arkaya geldi. Kimi kazalar dikkatsizlikten kimisi ise tedbirsizlikten meydana geldi. Ancak dikkat. Sigortanın karşıladığı zarar sonrası icralık olabilirsiniz.
• 17 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
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“NE KADAR BÜYÜK KAZA YAPARSANIZ YAPIN BELLİ KISMI ÖDENİR”
Sigorta Acentesi sahibi Uğur Karakum, kazaya karışan araçların sigorta kapsamında zararının ödenmesi konusunda limit olduğunu hatırlatarak sürücüleri uyardı.
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Kaza sonrası sigorta tarafından karşılanacak masraf limitinin 43 bin lira olduğunu söyleyen Karakum, “Sınırsız olması için ek paket alınması gerekiyor. Ancak bunda fiyat arttığı için çoğu sürücü bunu istemiyor. Bu durumda da ister 10 araca çarpın ister 1 araca çarpın sigorta sadece 43 bin lirasını öder.
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“KAZA SONRASI İCRA BAŞLATILABİLİR”
Avukat Devrim Kayabalı’na göre ise sigorta zararınızı karşılasa bile sonrasında kusur incelemesi yapıyor. Sigorta şirketlerinin kazanın hemen ardından eksper raporu aldığını ve zararı karşıladığını anlatan Kayabalı, “Poliçe gereği şirketler zararı hemen karşılıyor. Ancak kusurun gerçekte kimde olduğu konusunda sonrasında inceleme yapılıyor.
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