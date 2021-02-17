Son dakika: Karda kaza yapan sürücüler dikkat! 'İcra' şoku...

Kaza sonrası sigorta tarafından karşılanacak masraf limitinin 43 bin lira olduğunu söyleyen Karakum, “Sınırsız olması için ek paket alınması gerekiyor. Ancak bunda fiyat arttığı için çoğu sürücü bunu istemiyor. Bu durumda da ister 10 araca çarpın ister 1 araca çarpın sigorta sadece 43 bin lirasını öder.