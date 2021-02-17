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    HaberlerSigorta Haberleri Son dakika: Karda kaza yapan sürücüler dikkat! 'İcra' şoku...
    • 17 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:

    Son dakika: Karda kaza yapan sürücüler dikkat! 'İcra' şoku...

    Gelen son dakika haberine göre; soğuk hava dalgası ve kar tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. İstanbul’da ise cumartesi akşamı başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kaza haberleri de arka arkaya geldi. Kimi kazalar dikkatsizlikten kimisi ise tedbirsizlikten meydana geldi. Ancak dikkat. Sigortanın karşıladığı zarar sonrası icralık olabilirsiniz.

    • 17 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
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    Damla Güler/ Milliyet.com.tr/ Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul’da kış lastiği takmayan birçok araç yollarda kaldı. Kaza haberleri de arka arkaya geldi. Kimi kazalar dikkatsizlikten kimisi ise tedbirsizlikten meydana geldi.

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    Peki aracı kendi hatasından ya da başka sürücünün hatası yüzünden hasar alan sürücüler ne yapacak? Zorunlu trafik sigortası ve kaskosu olan sürücülerin masrafları karşılanıyor. Ancak dikkat. Sigortanın karşıladığı zarar sonrası icralık olabilirsiniz.

    3“NE KADAR BÜYÜK KAZA YAPARSANIZ YAPIN BELLİ KISMI ÖDENİR”

    “NE KADAR BÜYÜK KAZA YAPARSANIZ YAPIN BELLİ KISMI ÖDENİR”

    Sigorta Acentesi sahibi Uğur Karakum, kazaya karışan araçların sigorta kapsamında zararının ödenmesi konusunda limit olduğunu hatırlatarak sürücüleri uyardı.

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    Kaza sonrası sigorta tarafından karşılanacak masraf limitinin 43 bin lira olduğunu söyleyen Karakum, “Sınırsız olması için ek paket alınması gerekiyor. Ancak bunda fiyat arttığı için çoğu sürücü bunu istemiyor. Bu durumda da ister 10 araca çarpın ister 1 araca çarpın sigorta sadece 43 bin lirasını öder.

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    Örneğin çok lüks bir araca çarptınız ve araç pert oldu. Sonuç ne olursa olsun sınırlı sigorta paketiniz varsa, sigorta 43 bin lirasını öder gerisini sürücü öder” dedi.

    6“KAZA SONRASI İCRA BAŞLATILABİLİR”

    “KAZA SONRASI İCRA BAŞLATILABİLİR”

    Avukat Devrim Kayabalı’na göre ise sigorta zararınızı karşılasa bile sonrasında kusur incelemesi yapıyor. Sigorta şirketlerinin kazanın hemen ardından eksper raporu aldığını ve zararı karşıladığını anlatan Kayabalı, “Poliçe gereği şirketler zararı hemen karşılıyor. Ancak kusurun gerçekte kimde olduğu konusunda sonrasında inceleme yapılıyor.

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    Gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına tedbirli davranıp davranılmadığına bakılır. Eğer kusur sürücüde çıkarsa, her ne kadar hasar karşılanmış olsa bile sigorta şirketi hemen icra takibi başlatır” dedi.

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    Kayabalı, kazanın yoldaki bir hata ya da tabela eksikliğinden kaynaklandığı kazalarda ise kusurlu tarafın belediye olacağı konusunda uyardı.

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    Avukat Tuğba Türkan Tüfek ise sigorta şirketinin hasarı karşılamadığı durumlarda sürücülerin dava açabileceğini söyleyerek, “Devlet tarafından kurulan bir de güvence hesabı var.

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    Bu da vatandaş sigortasını yaptırmadıysa ama kazaya karıştıysa devlet güvence hesabından bunu ödüyor. Sonra vatandaştan bunu icra yoluyla geri istiyor” dedi.

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