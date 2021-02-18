milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 22:24 • Son Güncelleme:
Son dakika...Karşı saldırı! Gizemli laboratuvarı suçladı, tüyler ürpertici
Çin'in Wuhan kentinde tespit edildikten sonra kaynağına ilişkin tartışmaların bitmediği koronavirüs için Çin kanadından tüyler ürpertici iddialar seslendirildi. Çinli yetkililer dikkatleri, ABD'de bulunan gizemli Fort Detrick laboratuvarına çevirdi. CNN'in haberine göre, ABD'yi suçlayan Çinli yetkililer DSÖ'ye çağrıda bulunarak korkunç iddiaların araştırılması için karşı atağa geçti...
milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 22:24 • Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) müfettişleri bu ay Wuhan'daki koronavirüsün kökenini inceleyen çalışmalarını tamamladığında, Çinli yetkililer DSÖ'nün bir sonraki adımda nereye bakması gerektiğini düşündükleri konusunda netti.
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Bu işaretlerin arasında, Wuhan'da Aralık ayında zaten bir düzineden fazla virüs türünün bulunduğunun ilk kez tespiti de var. Ekip ayrıca, Çinli yetkililerin enfekte olduğunu söylediği ilk hasta ile konuşma şansı buldu. 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı, 8 Aralık'ta enfekte olduğunu bildirdi.
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DSÖ gıda güvenliği uzmanı, ekibe Çinli bilim insanları tarafından Aralık 2019'da Wuhan ve çevresinde 174 koronavirüs vakası gösterildiğini ekledi. Bu 174 kişiden 100'ünün laboratuvar testleriyle, 74'ünün de hastanın klinik teşhisi ile doğrulandığını belirtti.
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DSÖ ekibi, bu 92 kişinin bu yıl Ocak ayında antikorlar için test edilmesini istedi. Embarek, bunlardan 67'sinin test edilmeyi kabul ettiğini ve hepsinin olumsuz olduğunu söyledi ve eski Kovid-19 hastalarında antikorların bir yıl sonra bile kalmaya devam edip etmediği belirsizliğini koruduğundan, daha fazla teste ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi
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ÇİN'DEN 'ŞEFFAFLIK' SÖZÜ
ABD'nin daha önceki ham verilerine erişim sağlaması gerektiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Washington DC'deki Çin Büyükelçiliği, "ABD'nin son yıllarda yaptıkları, DSÖ de dahil olmak üzere çok taraflı kurumları ciddi şekilde baltaladı ve salgın konusunda uluslararası işbirliğine ciddi zarar verdi" dedi ve ekledi:
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