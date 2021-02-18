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milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 22:24 • Son Güncelleme:

Son dakika...Karşı saldırı! Gizemli laboratuvarı suçladı, tüyler ürpertici

Çin'in Wuhan kentinde tespit edildikten sonra kaynağına ilişkin tartışmaların bitmediği koronavirüs için Çin kanadından tüyler ürpertici iddialar seslendirildi. Çinli yetkililer dikkatleri, ABD'de bulunan gizemli Fort Detrick laboratuvarına çevirdi. CNN'in haberine göre, ABD'yi suçlayan Çinli yetkililer DSÖ'ye çağrıda bulunarak korkunç iddiaların araştırılması için karşı atağa geçti...

milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 22:24 • Son Güncelleme:
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Pekin yönetimi DSÖ ziyaretinden sonra art arda açıklamalar yaparak ABD ve Batı'yı adeta topa tutuyor. Salgının karanlık arka planına ilişkin CNN, Çin'in korkunç iddialarını sayfalarına taşıdı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) müfettişleri bu ay Wuhan'daki koronavirüsün kökenini inceleyen çalışmalarını tamamladığında, Çinli yetkililer DSÖ'nün bir sonraki adımda nereye bakması gerektiğini düşündükleri konusunda netti.

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Çin'de, ülkenin propaganda organları, DSÖ soruşturmasının ardından haklı olduklarını iddia etti ve bulgularını sorgulayan Washington yönetimine ve Batı medyasına saldırdı.

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Wenbin geçen hafta, "(Umuyoruz) Çin örneğini takip ederek, ABD tarafının kaynağı izleme konusunda olumlu, bilime dayalı ve işbirliğine dayalı bir şekilde hareket edeceğini (ve) bunun için DSÖ uzmanlarını davet edeceğini umuyoruz" dedi.

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Daha da ileri giderek, Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nde baş epidemiyolog olan Zeng Guang, ABD'nin artık virüsün izini sürmek için küresel çabaların "odak noktası" olması gerektiğini söyledi.

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Pek çok yönden bu teori, Çin hakkındaki bir komplonun, virüsün - kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla - Wuhan'daki ölümcül patojenleri araştırmaya odaklanmış bir laboratuvardan ortaya çıkmış olabileceğini iddia eden teorinin hemen hemen aynısı.

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Çinli sağlık yetkilisi Zeng, Wuhan laboratuvarı hakkında değil, Maryland'deki bir ABD Ordusu biyomedikal araştırma laboratuvarı olan Fort Detrick hakkında tam da böyle bir hipotez geliştiriyordu.

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Şangay merkezli bir web sitesinde Fort Detrick ile ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü (USAMRIID) arasında bağlantı kuran bir röportajda "ABD'nin dünyanın her yerinde biyolojik laboratuvarları var" dedi.

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"ABD'nin neden bu kadar çok laboratuvarı var? Bunun amacı nedir?" diyen Zeng, "Pek çok konuda ABD, diğer ülkelerin açık ve şeffaf olmasını şart koşuyor.

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Sonuçta, ABD'nin kendisinin çoğu zaman hiç de şeffaf olmadığı ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Pew tarafından Nisan 2020'de yapılan bir anket, Amerikalıların yaklaşık yüzde 30'unun virüsün bir laboratuvarda ortaya çıktığına, çoğu kişinin de kasıtlı olarak üretildiğine inandığını ortaya koydu.

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Dikkatler bu yılın başında Wuhan'a çevrilirken, bu komplonun dünyaya sunumu, resmi hükümet hesapları, sosyal medya influencerları ve devlet medyasının on milyonlarca çevrimiçi kullanıcıya yayan ağıyla yeniden ikiye katlandı.

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CNN, Fort Detrick hakkında yayın yapan en popüler influencer hesaplarının birçoğuna ulaşamadı ve mesajı yaymak için kendilerine ödeme yapıldığına veya teşvik edildiğine dair kesin bir kanıt yok.

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DFRLab-AP raporuna göre, Çin web sitesinde ortaya çıkan Fort Detrick ile ilgili komplolar daha sonra Facebook ve diğer platformlar aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı ve Rusya ve İran'daki politikacılar tarafından da kullanılmaya başlandı.

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Çin'deki koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ ekibi, Aralık 2019'da Wuhan'da salgının daha önce düşünülenden çok daha yayılmış olduğuna dair işaretler keşfetti ve acilen şehirden yüz binlerce kan örneğine erişim aramaya başladılar.

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Çin şimdiye kadar incelemelere izin vermedi. DSÖ misyonunun baş müfettişi Peter Ben Embarek, CNN'e verdiği röportajda, ekibin daha geniş kapsamlı 2019 yayılmasının birkaç işaretini bulduğunu söyledi.

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Bu işaretlerin arasında, Wuhan'da Aralık ayında zaten bir düzineden fazla virüs türünün bulunduğunun ilk kez tespiti de var. Ekip ayrıca, Çinli yetkililerin enfekte olduğunu söylediği ilk hasta ile konuşma şansı buldu. 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı, 8 Aralık'ta enfekte olduğunu bildirdi.

18İLK HASTA

İLK HASTA

Embarek, ekibin Çin'in bildiğini söylediği ilk Kovid-19 hastasıyla da görüşebildiğini söyledi. 40'lı yaşlarında bir Wuhan sakini olan adamın kimliği belirlenemedi ve yakın zamanda seyahat geçmişi yoktu.

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Embarek, "Pazarlarla hiçbir bağlantısı yok" dedi. "Onunla da konuştuk. Çok - bir bakıma - sıkıcı ve normal bir hayatı var, dağlarda yürüyüş gibi şeyler yoktur hayatında. Özel bir şirkette ofis çalışanıydı" dedi.

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DSÖ'nün uzun zamandır beklenen Çin gezisi hakkında toplanan daha ayrıntılı verilerin yavaş ortaya çıkması, hastalığın kökenini araştıran diğer bilim insanlarının Aralık ortasındaki ilk resmi ortaya çıkışından çok önce Çin'de yayılmış olabileceği endişelerini artırabilir.

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Wuhan'dan İsviçre'ye yeni dönen Embarek, CNN'e şunları söyledi: "Virüs Wuhan'da Aralık ayında yaygın olarak dolaşıyordu ki bu yeni bir bulgu."

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DSÖ gıda güvenliği uzmanı, ekibe Çinli bilim insanları tarafından Aralık 2019'da Wuhan ve çevresinde 174 koronavirüs vakası gösterildiğini ekledi. Bu 174 kişiden 100'ünün laboratuvar testleriyle, 74'ünün de hastanın klinik teşhisi ile doğrulandığını belirtti.

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Embarek, Çinli bilim insanları tarafından ekibe, Ekim ve Kasım 2019'da Covid benzeri semptomları olan ve ağır hasta olan 92 şüpheli Kovid-19 vakasının analizlerinin verildiğini söyledi.

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DSÖ ekibi, bu 92 kişinin bu yıl Ocak ayında antikorlar için test edilmesini istedi. Embarek, bunlardan 67'sinin test edilmeyi kabul ettiğini ve hepsinin olumsuz olduğunu söyledi ve eski Kovid-19 hastalarında antikorların bir yıl sonra bile kalmaya devam edip etmediği belirsizliğini koruduğundan, daha fazla teste ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi

25ÇİNDEN ŞEFFAFLIK SÖZÜ

ÇİN'DEN 'ŞEFFAFLIK' SÖZÜ

ABD'nin daha önceki ham verilerine erişim sağlaması gerektiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Washington DC'deki Çin Büyükelçiliği, "ABD'nin son yıllarda yaptıkları, DSÖ de dahil olmak üzere çok taraflı kurumları ciddi şekilde baltaladı ve salgın konusunda uluslararası işbirliğine ciddi zarar verdi" dedi ve ekledi:

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"Ancak ABD, sanki bunların hiçbiri olmamış gibi, DSÖ'yü sadık bir şekilde destekleyen diğer ülkelere ve DSÖ'nün kendisine parmak sallıyor." Embarek, DSÖ ekibinin soruşturmalarına devam etmek için daha sonraki aylarda Wuhan'a dönmeyi umduğunu, ancak teyit edilmiş bir gezi için kesin tarihler veremediğini söyledi.

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