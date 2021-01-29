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AA
• 29 Ocak 2021 - 23:11 • Son Güncelleme:

Son dakika... Kılıçlar çekildi! Bu karar çok konuşulacak...

Koronavirüs salgını için insanlık aylardır aşı bulunmasını beklerken sonunda aşılar bulundu ancak bu sefer de hiç beklenmeyen bir kriz patlak verdi: Aşıların tedariği... Avrupa ve İngiltere arasında çıkan krizin devamında bugün iki taraftan da taviz vermeyen açıklamalar birbirini izledi. Avrupa, kıtada üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmaya başlayacağını duyurdu. İngiltere'den de buna yanıt gecikmedi. Gelen son dakika haberine göre ise Fransa radikal bir karar aldı...

AA
• 29 Ocak 2021 - 23:11 • Son Güncelleme:
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Tünelin ucunda ışık göründü ancak her zaman olduğu gibi insanın en büyük ayak bağı yine kendisi oluyor.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 102 milyon 322 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 206 bini, iyileşenlerin sayısı 74 milyon 71 bini geçti.

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Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 342 bini, Hindistan'da 10 milyon 720 bini, Brezilya'da 9 milyon 60 bini ve Rusya'da 3 milyon 813 bini aştı.

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ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 66 başarılı olduğu bildirildi.

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EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının, aşılama sonrasında görülen ölümlerle bağının bulunmadığını bildirdi.

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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti.

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AB Komisyonu ve ilaç şirketi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik sorununun ardından taraflar, 27 Ağustos'ta imzaladıkları sözleşmenin fiyat, üretim miktarları ve teslimat tarihleri gibi kısımlarını "karartılmış" şekilde yayımladı.

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AB, ilaç şirketleri ile aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmaya başlayacağını duyurdu.

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Yeni mekanizmaya göre, AB'nin ön alım anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşılar diğer ülkelere izinsiz satılamayacak.

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İngiliz hükümeti, ihracat yasağı tehdidinde bulunan AB ülkelerine, AstraZeneca aşılarının gönderilmesinin beklenmediğini bildirdi.

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Rusya'da salgın nedeniyle uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren yüksek öğretim kurumlarının, 8 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağı bildirildi.

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Fransa'da yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyonunun görüldüğü vaka sayısı günlük 2 bine yükseldi.

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Meksika, salgın kaynaklı ölümlerde 155 bini aşarak Hindistan'ı geride bırakıp dünyada en çok ölümün yaşandığı ülkeler sıralamasında 3'üncü oldu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin aşı olmasının planlandığını açıkladı.

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgın önlemlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Frederiksen, Kovid-19’un hızlı yayılan türü B117’nin daha fazla kişide görülmeye başlandığına işaret ederek bu nedenle Danimarka’nın 28 Şubat’a kadar kapalı kalacağını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 aşısı oldu.

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Japonya, geçen yıl salgının oluşturduğu ekonomik şartlarda, yıllık bazda iş bulma oranında son 45 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Japonya parlamentosu, salgınla mücadele kapsamında 19,18 trilyon yenlik (183,8 milyar dolar) mevcut mali yılın üçüncü ek bütçesini onayladı.

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Fransa, Avrupa dışındaki ülkelere, zorunlu seyahatler hariç sınırlarını kapatacağını bildirdi.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Javi Martinez ve Leon Goretzka’nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkedeki yetkili kurumun, Çin ilaç şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği aşıya onay verdiğini bildirdi. Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 5 milyon doz aşı alımı konusunda Çin ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

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Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Eşref Hatim, hükümetin tüm vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapamayacağını söyledi.

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