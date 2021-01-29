AA
• 29 Ocak 2021 - 23:11 • Son Güncelleme:
Son dakika... Kılıçlar çekildi! Bu karar çok konuşulacak...
Koronavirüs salgını için insanlık aylardır aşı bulunmasını beklerken sonunda aşılar bulundu ancak bu sefer de hiç beklenmeyen bir kriz patlak verdi: Aşıların tedariği... Avrupa ve İngiltere arasında çıkan krizin devamında bugün iki taraftan da taviz vermeyen açıklamalar birbirini izledi. Avrupa, kıtada üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmaya başlayacağını duyurdu. İngiltere'den de buna yanıt gecikmedi. Gelen son dakika haberine göre ise Fransa radikal bir karar aldı...
AA
• 29 Ocak 2021 - 23:11 • Son Güncelleme:
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