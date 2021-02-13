Son dakika kısıtlama kararı! Bir ilde yasak kaldırıldı

Test sayısı, pozitiflik oranı, 7 gün içinde vakalarda azalma ya da artma olup olmadığı tüm donelere bakılacak ve bir puanlama yapılacak. Bu puanlamaya göre de bir renklendirme yapılarak risk haritası oluşturulacak. Puanlama sistemine göre o il, ilçe ya da beldede okullar yüz yüze eğitime geçebilir mi, restoranlar ya da kafeler açılabilir mi, sokak kısıtlaması kaldırılabilir mi karar verilecek.