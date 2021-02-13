• 13 Şubat 2021 - 16:17 • Son Güncelleme:
Son dakika kısıtlama kararı! Bir ilde yasak kaldırıldı
Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs pandemisi devam ederken Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kısıtlamaları esnetecek yerel bazlı normalleşme adımları için çalışmalarda önemli aşama kat edildi. Buna göre il bazlı puanlama sistemi oluşturulacak. İllere özel normalleşme adımları ile bazı illerde örneğin restoran veya okullar açılabilecek. Öte yandan pandemi ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aralık ayından bu yana 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen toplu ulaşım kısıtlamasıyla ilgili çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. İşte koronavirüs gündemiyle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...
• 13 Şubat 2021 - 16:17 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 01.12.2020 tarihinden bu yana 65 yaş üstü vatandaşlar için uyguladığı toplu ulaşım kısıtlaması, aşı takviminin başlaması nedeniyle 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren kaldırılıyor.
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DHA'nın haberine göre, toplamda 74 bin engelli ve engelli refakatçisi ile 210 bin 65 yaş üstü vatandaşın vizelerini ücretsiz olarak 31 Mart'a kadar yenileyen Burulaş, şimdi de toplu taşıma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların aşıya kolay erişimi ve hastanelere ulaşımının sağlanması için kısıtlamayı kaldırıyor.
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Koronavirüs aşılama takvimi başlayan 65 yaş üstü vatandaşların abonman kartları 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılacak. Alınan karar, belediyenin internet sitesinden de duyuruldu.
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Test sayısı, pozitiflik oranı, 7 gün içinde vakalarda azalma ya da artma olup olmadığı tüm donelere bakılacak ve bir puanlama yapılacak. Bu puanlamaya göre de bir renklendirme yapılarak risk haritası oluşturulacak. Puanlama sistemine göre o il, ilçe ya da beldede okullar yüz yüze eğitime geçebilir mi, restoranlar ya da kafeler açılabilir mi, sokak kısıtlaması kaldırılabilir mi karar verilecek.
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KOMŞU İKİ İLÇEDE FARKLI OLABİLECEK
CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın haberine göre, örneğin bir ilde puanlama sistemine göre restoranlar açılabilecek ama yüz yüze eğitim için aranan puan kriteri beklenecek ya da parametrelere göre bir ilçede restoranlar ve kafeler açılabilirken komşu ilçe de kapalı olabilecek. Puanlama sistemi için Sağlık Bakanlığı bir alt yapı oluşturmaya hazırlanıyor. Sistem merkezden takip edilecek ancak yerelde karar mekanizması olabilecek.
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Kısıtlı il ve ilçelerde pilot olarak uygulanacak. Benzer bir çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Bu noktada özellikle il-ilçe bazlı okulların açılmasıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle o çalışmada da kaç bin nüfusta kaç vaka sayısı olursa okullar kapalı tutulmalı gibi seçenekler üzerinden sistem anlatıldı. Çalışmanın olgunlaşıp kabine toplantısında kabine üyelerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılması bekleniyor.
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Türkiye gazetesinden Neşra Durmaz'ın haberine göre, kitlesel aşılamada sıra 65 yaş üstüne geldi. Salgında bugüne kadar can kayıplarının, genellikle +65 yaş grubunda görüldüğünü belirten Sağlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, bu sebeple dünyada ilk önceliğin de sağlık çalışanlarından sonra bu gruba verildiğini söyledi.
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MÜLKİYET HAKKINI DEVLETE DEVRETTİ
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devrettiğini söyledi. Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesinin tıp fakültesine dönüştürülmesi amacıyla, hastanede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen 8 yerli aşı projesi olduğunu anımsattı.
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ERÜ'de Prof. Dr. Özdarendeli öncülüğünde yürütülen yerli aşı çalışmasında faz-2'ye geçildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Yerli aşıyla ilgili çalışmaların kamu niteliği kazanmasıyla alakalı her firmaya ve hocaya bir teklifte bulunuldu, 'Fikri mülkiyet haklarını devrediyor musunuz?' diye. Değerli hocamız yaptığı çalışmanın fikri mülkiyet hakkını devlete devretti.
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MEB KURALLARI BELİRLEDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
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