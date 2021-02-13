• 13 Şubat 2021 - 07:01 • Son Güncelleme:
Son dakika: Kredi kartı limitleriyle ilgili önemli gelişme!
Son dakika haberine göre milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor. Merak ediliyordu, eğer banka kredi kartı limit artırımını müşterisine bildirmezse, artan limitle yapılan harcamalardan müşteri sorumlu olur mu? Bu sorunun cevabını Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdi. İşte detaylar...
• 13 Şubat 2021 - 07:01 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca kredi kartı sahibinin merak ettiği soru yanıt buldu. Özellikle salgın döneminde vatandaşların kredi kartıyla ödemeleri artınca, haliyle çeşitli hukuki sorunlar da arttı.
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Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı:
Ben şahsen, kredi kartı ile internetten alışveriş artık neredeyse günlük yaşamımızın zorunlu bir unsuru haline geldiği ve kredi kartı ile alışverişte de her zaman bir risk olduğu için, riskimi belirli bir limitte tutmayı tercih ediyorum. Bankaya onaysız limit artırmama talimatı verdim.
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Öncelikle söyleyeyim ki, kredi kartı müşterisi kendi izni olmadan limit artırılmış ve bu artan limit çerçevesinden kendisi alışveriş yapmışsa, elbette bundan banka sorumlu olmayacaktır. Müşteri yaptığı harcamaların kredi kartının artan limiti kapsamında olduğunu iddia etse bile, banka sorumlu olamaz.
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Eğer banka, limiti aşan harcama olduğu hususunda Necla Hanım’ı bilgilendirseydi, Necla Hanım, olaya müdahale edecek ve belki de kredi kartını alışverişe kapatacaktı. Bu nedenle, kardeşi Emre’ye verdiği kredi kartıyla yapılan harcamalarda, kart hamili Necla Hanım’ın talimatına rağmen banka tarafından bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediğinden, banka kusurlu olarak zararın artmasına sebebiyet vermiştir.
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Bankanın Necla Hanım’a SMS mesajı göndermesi hâlinde zararın büyümesi önleneceğinden, birer itimat kurumu olan bankaların objektif özen borcunun gereği olarak hafif kusurlarından dahi sorumlu bulunmaları sebebiyle de, banka Necla Hanım’ın 700 TL’yi aşan zararından sorumlu olacaktır. Tabii ki Emre Bey de bankaya karşı sorumludur.
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Kart sahibinin izni
Bu arada, Necla Hanım’ın kredi kartını, limiti aşacak şekilde izinsiz ve onaysız kullanan kardeşi Emre Bey hakkında, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan Türk Ceza Kanunu 245/1 maddesi uyarınca açılan ceza davasında suçlu bulunduğu için ceza da verilir. Bu da gösteriyor ki, Emre Bey, gerçekten de Ablası Necla Hanım’ın bilgisi ve rızası olmadan limiti aşacak şekilde harcama yapmıştır.
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Limit talimatı verilmesi önemli
Fakat müşterinin kendisine haber verilmeden yapılan limit artırımı kapsamında yapılan alışverişi başkası yaparsa, müşteri yine de sorumlu olur mu, diye sorarsanız, buna da Yargıtay farklı cevap veriyor; hayır, diyor, müşteri artan limiti kendisi harcamamışsa, izni ve onayı olmadan sorumlu olmaz.
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