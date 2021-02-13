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• 13 Şubat 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:

Son dakika: Kredi müjdesi geldi! Erdoğan imzaladı

Konutunu kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kolaylık sağlayan faiz desteğine ilişkin yeni kararı imzaladı. Buna göre konutlarda kentsel dönüşüm faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. İşte detaylar...

• 13 Şubat 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:
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Kentsel dönüşüme ilişkin tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Ülkemizin deprem kuşağında olması ve eski yapılar nedeniyle yıkılma ya da hasar alma riskinin bulunması nedeniyle devlet faiz destekli kredi tutarını artırma kararı aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerinde bankalardan kullandırılacak kredilere sağlanacak faiz desteği tutarları değiştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası sonrası binasını güçlendirmek isteyen vatandaşlara verilen 50 bin liralık kredi tutarı 80 bin liraya yükseltildi.

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Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre birden fazla evi olanlara ilişkin verilen 625 bin lira kredi limiti de 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı.

5KREDİ VADESİ 120 AY

KREDİ VADESİ 120 AY

Uygun şartlarda kredi almak isteyenler 120 aya kadar vade yapabilme imkanına kavuşuyor. Günümüz şartlarında bir evin ortalama maliyeti 200 bin lirayı buluyor.

6YÜZDE 3-4 DAHA DÜŞÜK FAİZ

YÜZDE 3-4 DAHA DÜŞÜK FAİZ

6306 sayılı kanun kapsamında yapısı riskli yapı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin anlaşmalı bankalardan kullanacağı kredilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği sayesinde standart konut kredilerine göre yıllık bazda yüzde 4 ile yüzde 3 arasında daha düşük oranda konut kredisi faiz desteği veriliyor.

7NE ZAMAN BAŞVURULMALI

NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

Vatandaşlara faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyor.

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Bu karar kapsamında Bakanlıkça onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren bir yıl olarak bildirildi.

9KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİDEN YARARLANAMIYOR

KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİDEN YARARLANAMIYOR

Kiracılar (en az 1 yıldır kiracı olarak oturanlar) veya kat malikleri (en fazla 5 dairesi olmak üzere) kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilirler.

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Eğer bir binayı birden fazla kişi kullanıyorsa bu durumda kat malikleri toplu halde aynı anlaşmalı bankaya aynı anda başvurmaları gerekiyor. Kira Yardımı desteğini tercih edenler bu destekten faydalanamıyorlar.

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