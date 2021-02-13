• 13 Şubat 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:
Son dakika: Kredi müjdesi geldi! Erdoğan imzaladı
Konutunu kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kolaylık sağlayan faiz desteğine ilişkin yeni kararı imzaladı. Buna göre konutlarda kentsel dönüşüm faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. İşte detaylar...
• 13 Şubat 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:
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YÜZDE 3-4 DAHA DÜŞÜK FAİZ
6306 sayılı kanun kapsamında yapısı riskli yapı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin anlaşmalı bankalardan kullanacağı kredilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği sayesinde standart konut kredilerine göre yıllık bazda yüzde 4 ile yüzde 3 arasında daha düşük oranda konut kredisi faiz desteği veriliyor.
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KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİDEN YARARLANAMIYOR
Kiracılar (en az 1 yıldır kiracı olarak oturanlar) veya kat malikleri (en fazla 5 dairesi olmak üzere) kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilirler.
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