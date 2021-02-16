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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Kritik seviye! Dolar aylar sonra...
Zeynep Aktaş
• 16 Şubat 2021 - 06:48 • Son Güncelleme:

Son dakika: Kritik seviye! Dolar aylar sonra...

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların önünden giderek faizleri artırınca TL varlıklara ilgi yükseldi. Dolar kuru 6 ay sonra 6.94 seviyesine geriledi. Merkez Bankası çok net mesajlarla öngörülebilirliği artırdı.

Zeynep Aktaş
• 16 Şubat 2021 - 06:48 • Son Güncelleme:
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Küresel piyasalarda zayıflayan dolar kuru, TCMB’nin kasım ayından bu yana attığı adımlarla yurt içerisinde de zayıf seyrini sürdürüyor. Dolar/TL 7 liranın altına inerek 6.94 TL’ye geriledi.

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Merkez Bankası’nın yeni toplantısı 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Bu toplantıda da piyasanın önünden gitmeye devam etmesi bekleniyor.

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Faizde 2 puanlık reel getiri korunduğu sürece TL varlıklar ilgi görmeye devam edecektir. Bu durumun tahvillere yabancı para girişini de teşvik etmesi beklenmeli.

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TCMB, yeni faiz kararı için şubat enflasyonunu görmek isteyebilir. Ancak bu toplantıda vereceği mesajlar da çok net olacaktır. Dolar kurundaki gevşeme sonrası şimdi gözler döviz rezervlerinde. Merkez Bankası’nın rezervlere ilişkin şeffaf bilgilendirmeler yapması, piyasalarda öngörülebilirlik açısından önem taşıyor. Dolar kurunda gerilemenin devam etmesi halinde destekler 6.80 ve 6.50 seviyelerinde bulunuyor.

5Kurumsal yatırımcı

Kurumsal yatırımcı

Kurumsal yatırımcıların BIST 30’da yüzde 10’un üzerinde aldığı hisseler ağırlıklı olarak sanayi ve hizmet sektörünün öncü hisselerinde toplanmış görünüyor. Bu hisseler: Kardemir D, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, Migros, Tekfen Holding, Arçelik, Koç Holding, Pegasus, İş Bankası C, Şişe Cam, Petkim ve Tüpraş.

6Yatırımcılar açısından mart ayı zorlu geçebilir

Yatırımcılar açısından mart ayı zorlu geçebilir

Şubat sonuna kadar piyasaların olumlu seyri devam etmesi beklenmeli. Ancak mart ayı ile birlikte, aşılamanın seyri, yurt dışı ilişkilerde yaşanabilecek gelişmeler, enflasyon verisi ve makro ekonomik verilerdeki gelişmeler izlenecek. Reformlar ve reel faiz marjı yabancıların takip edeceği ana göstergeler olacak.

7Korku Endeksi VIX düşüşte

Korku Endeksi VIX düşüşte

Korku Endeksi VIX, 19.97 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Bu da borsalara olan ilginin sürmesine neden oluyor. Küresel bazda hisse senetleri dünya GSYIH’nın yüzde 110’unu aşmış durumda.

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Bu nedenle her ne kadar veriler hisse senetlerini desteklese de tedirginlik gözleniyor. Bu nedenle olası bir düşüşte çok sert geri çekilmelerin yaşanması gündeme gelebilir.

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