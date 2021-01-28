milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
Son dakika... Macron ve Putin'den Yunanistan provokasyonu!
Yunan medyası, Almanya'nın Atina'nın talebine rağmen Türkiye'ye altı denizaltı satışını askıya almayacağını duyurdu. 25 Mart'ta kutlanacak bağımsızlık bayramında ise Fransa lideri Macron, Rusya lideri Putin ve Prens Charles Atina'da olacak. Yunan medyası, Fransa'dan satın alınan Rafale jetlerinin törende gösteri uçuşu yapacağını yazıyor.
milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
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Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde yeni bir sayfa açılıyor. Yunan medyası, Almanya'nın bir kez daha Türkiye'yi desteklediğini ve Atina yönetiminin Berlin'den eli boş döndüğünü duyurdu.
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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu.
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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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