Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için flaş kar yağışı uyarısı
İHA
• 25 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için flaş kar yağışı uyarısı

Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, salı günü 15 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek. Peki kar yağışı etkili olacak mı? İşte merak edilen o soru...

İHA
• 25 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı.

2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, salı günü 15 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek.

3

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

4

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

5

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

6

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette;

7

İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

8

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

9

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 10İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15

12

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -3Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9

13İSTANBULDA SON DURUM

İSTANBUL'DA SON DURUM

Türkiye’yi 3 gün boyunca etkisi altına alacak olan soğuklar yurdun batısından giriş yaparak adım adım doğuya doğru giderek yurdu terk edecek.

14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Salı günü 15 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklıklar çarşamba günü 5 dereceye düşecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklendiğini söylendi.

155 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve Trakya, Marmara'nın batısı ve güneyinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

16

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kuzey Ege'de pazartesi günü Güney Ege ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

17

Fırtınanın akşam saatlerinde Ege'de, gece Marmara'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı.

18

Öte yandan İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan kar sonrası gözler çarşamba gününe çevrildi. Yayımlanan son haritada çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

19

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

20

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

21KAR GELİYOR

KAR GELİYOR!

Öte yandan Sürmeli Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ocak’ın son 10 gününde çok güçlü bir sistem olmaz diyorduk ama çarşamba günkü soğuk biraz kuvvetleniyor. Marmara’nın batı v güneyi, Batı Karadeniz, İç Anadolu için kar var. İstanbul kıyıdan köşeden akşam ve gece kar yakalayabilecek gibi.

22KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kıyı Ege'de ve Antalya'nın doğusunda bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

23

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

24

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de bugün öğleden sonra, Muğla'da akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, Antalya'nın doğusunda salı günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

25

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Hesap değişti! Asgari ücrete bağlı aylıklar...

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Yeni sigorta fiyatları belli oldu

Son dakika: Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'den istedi! Fiyatı 70 bin lira...

Son dakika: İmzalar atıldı! Binlerce kişiye iş müjdesi

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet