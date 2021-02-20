Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi...
AA
• 20 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi...

Son dakika gelen habere göre Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Öte yandan kar yağışının beklendiği diğer illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için de çığ uyarısı yapıldı.

AA
• 20 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, kar yağışı beklendiği bildirildi.

2

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kilometre kuvvetinde esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 1, Muş'ta 0, Bitlis'te ise sıfırın altında 3 derece olacağı öngörülüyor.

3Çığ uyarısı

Çığ uyarısı

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinin bulunduğu bölgede, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

4

Yapılan açıklamada, havanın parçalı çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum'un doğusu ile Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da da hafif kar yağışı bekleniyor.

5

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'da 13, Erzurum ve Kars'ta 12, Erzincan ve Ağrı'da 8, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

6

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 125, Sarıkamış'ta 91 ve Konaklı'da 47 santimetre olarak kayıtlara geçti.

7

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayının yanı sıra dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

8Doğudaki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 8, Bahçesaray'da 74, Başkale'de 22, Edremit'te 1, Gevaş'ta 13, İpekyolu'nda 12, Muradiye'de 56, Tuşba'da ise 25 olmak üzere toplam 211 yerleşim biriminin yolu kapandı.

9

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

10

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 114, Bitlis'te 125, Hakkari'de ise 162 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Söz konusu illerde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Sayısı artıyor...

Son Dakika: Çalıştığı firmadan istifa edip bu işe girdi! Hayatı değişti

45 yıllık hazine! Ödüllendirildi...

Devlet desteğiyle yaptı! Bu iş için bankacılığı bıraktı

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet