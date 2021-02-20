Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi...

Doğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 8, Bahçesaray'da 74, Başkale'de 22, Edremit'te 1, Gevaş'ta 13, İpekyolu'nda 12, Muradiye'de 56, Tuşba'da ise 25 olmak üzere toplam 211 yerleşim biriminin yolu kapandı.