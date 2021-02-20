AA
• 20 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi...
Son dakika gelen habere göre Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Öte yandan kar yağışının beklendiği diğer illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için de çığ uyarısı yapıldı.
AA
• 20 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, kar yağışı beklendiği bildirildi.
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kilometre kuvvetinde esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 1, Muş'ta 0, Bitlis'te ise sıfırın altında 3 derece olacağı öngörülüyor.
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Çığ uyarısı
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinin bulunduğu bölgede, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Doğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 8, Bahçesaray'da 74, Başkale'de 22, Edremit'te 1, Gevaş'ta 13, İpekyolu'nda 12, Muradiye'de 56, Tuşba'da ise 25 olmak üzere toplam 211 yerleşim biriminin yolu kapandı.
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