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• 27 Ocak 2021 - 21:36 • Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den 10 il için turuncu uyarı!

Gelen son dakika haberine göre; yurdun büyük kesiminide kar yağışı etkisini gösterirken, herkes yağışların ne kadar devam edeceğini merak ediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı ve turuncu uyarılar peş peşe geldi. İşte detaylar...

• 27 Ocak 2021 - 21:36 • Son Güncelleme:
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Beklenen kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı ne kadar devam edecek sorusunun cevabı merak edilirken Meteoroloji'den yeni açıklama geldi.

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Meteoroloji'de yer alan bilgilere göre; Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'de çığ tehlikesine karşı turuncu uyarı yayınlandı.

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Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Ankara için ise sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.

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Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6SARI UYARI NE DEMEK

SARI UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

7TURUNCU UYARI NE DEMEK

TURUNCU UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Perşembe günü kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürüken, İstanbul'da kar yağışı ön görülmüyor.

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Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaza büründü.

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Bölgenin Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi 1,2,3 ve Tünel mevkisinde de etkisi artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerliyor.

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Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, trafik polisleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yer yer karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

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