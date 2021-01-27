• 27 Ocak 2021 - 21:36 • Son Güncelleme:
Son dakika: Meteoroloji'den 10 il için turuncu uyarı!
Gelen son dakika haberine göre; yurdun büyük kesiminide kar yağışı etkisini gösterirken, herkes yağışların ne kadar devam edeceğini merak ediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı ve turuncu uyarılar peş peşe geldi. İşte detaylar...
• 27 Ocak 2021 - 21:36 • Son Güncelleme:
1
Beklenen kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı ne kadar devam edecek sorusunun cevabı merak edilirken Meteoroloji'den yeni açıklama geldi.
3
5
7
9