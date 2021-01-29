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AA
• 29 Ocak 2021 - 01:38 • Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den 36 il için kar uyarısı!

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji'den peş peşe kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini ne kadar devam ettirecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 ilde kar yağışı beklendiğini duyururken, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.

AA
• 29 Ocak 2021 - 01:38 • Son Güncelleme:
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Türkiye kar yağışı yer yer etkisini kuvvetli şekilde sürdürüyor. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde hakim olduğu günlerde yağışların ne kadar devam edeceği ise merak ediliyor.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bugün Antalya’nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta’nın doğu ve Konya’nın batısında yoğun kar, Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde ise kuvvetli kar bekleniyor.

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Kar beklenen diğer iller ise şöyle; Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Hakkâri ve Bingöl.”

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Denizli, Manisa, Zonguldak, Bartın, Kahramanmaraş, Şırnak’ta karla karışık yağmur, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana’nın batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak ve rüzgâr beklendiği belirtildi. Antalya için zirai don uyarısı da yapıldı.

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Meteoroloji, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli rüzgâr beklendiğini açıkladı.

6TURUNCU KODLU ÇIĞ UYARISI

TURUNCU KODLU ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize Artvin, Muş Bitlis, Van, Hakkari, ve Şırnak'ta turuncu kodlu çığ uyarısı yapıldı

7SİMAV

SİMAV

Kütahya Simav ilçesinde, yağmurdan sonra kar yağışı başladı. İlçe genelinde 2 gündür yağan yağmur dün öğle saatlerinden itibaren yerini, etkili kar yağışına bıraktı.

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Simav'da yağmurlu havanın ardından gelen kar yağışı, her yeri beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları, ağaçlar, parklar, yollar beyaz örtüyle kaplandı.

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Belediye ekipleri ilçe merkezindeki ana yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden sık sık elektrik kesintileri yaşandı.  Kar yağışıyla hava sıcaklıkları da düştü. Sıcaklıklar ilçe genelinde eksi 2 dereceye kadar düşerken termometreler yüksek kesimlerde eksi 4 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri, Simav ve çevresinde etkili olan kar yağışının bu gecede sürmesinin beklendiği bildirildi.

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Bugün Meteoroloji'nin verdiği bilgiler doğrultusunda yurdun doğu kesimi için kar yağışının devam ettiği görülüyor. Marmara'da ise puslu bir hava hakim olacak.

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