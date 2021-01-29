AA
• 29 Ocak 2021 - 01:38 • Son Güncelleme:
Son dakika: Meteoroloji'den 36 il için kar uyarısı!
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji'den peş peşe kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini ne kadar devam ettirecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 ilde kar yağışı beklendiğini duyururken, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.
AA
• 29 Ocak 2021 - 01:38 • Son Güncelleme:
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Türkiye kar yağışı yer yer etkisini kuvvetli şekilde sürdürüyor. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde hakim olduğu günlerde yağışların ne kadar devam edeceği ise merak ediliyor.
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Kar beklenen diğer iller ise şöyle; Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Hakkâri ve Bingöl.”
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