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• 24 Ocak 2021 - 16:26 • Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den il il uyarı yapıldı! Yarın başlıyor

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı. İstanbul'a kar geliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar ülkenin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. İşte il il Türkiye genelinde beklenen hava durumu tahminleri...

• 24 Ocak 2021 - 16:26 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yağan kar yağışı sonrası bir uyarı daha geldi.

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Açıklamada, 'Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat!' denildi.

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Açıklamaya şöyle devam edildi; Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!

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Öte yandan İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan kar sonra gözler Salı gününe çevrildi. Yayımlanan son haritada salı gecesinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

5METEOROLOJİDEN UYARI: YARIN GELİYOR

METEOROLOJİ'DEN UYARI: YARIN GELİYOR

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

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İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Rüzgarın, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli, kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

8ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 9... İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13... İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

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Adana: Parçalı ve az bulutlu 15... Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16... Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

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Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14... Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2... Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9

14İSTANBULA KAR GERİ GELİYOR

İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR!

İstanbul’da salı akşamı beklenen ani soğuma ile birlikte kentte kar yağma sınırı da aniden düşüşe geçecek. Kar yağma sınırı, belirli bir rakımın üstünde kar yağışının beklendiğini ifade etmek için kullanılan terimdir. Soğuk hava öncesi 1500 metrelerde olan kar yağma sınırı soğuk havanın giriş yapmasıyla birlikte deniz seviyesine doğru inmeye başlayacak.

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Havaforum'da yer alan bilgilere göre; Beklenen soğuk hava dalgasının 28 Ocak Çarşamba gecesi ve 29 Ocak Perşembe sabah saatleri itibarıyla İstanbul’dan çekilmeye başlamasıyla kar yağma sınırı tekrar yükselecek ve kar şehir merkezinden uzaklaşacak.

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Son tahminlere göre; 27-28 Ocak Çarşamba ve Perşembe günü şehir merkezinin ve sahil şerinde yer alan ilçelerin yağışın büyük bir kısmını karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde alması; Aydos, Alemdağ, Kayışdağı, Çamlıca gibi şehirin yüksek kesimlerinde ise yağışın Salı gecesinden itibaren genellikle kar şeklinde düşmesi, beyaz örtü oluşması, hatta bu noktalarda kar örtüsünün yer yer 5-10 santimetreye kadar çıkması bekleniyor.

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Bu süreçte kıyı kesimlerden uzaklaştıkça, rakım arttıkça yağmur yerini karla karışık yağmur ve yer yer kara bırakacak. Meteorolojik modellerde gerçekleşecek ufak bir değişiklik ile kar sınırı daha da düşebilir veya şehir merkezinden uzaklaşabilir, bu sebepten dolayı son 24 saate kadar takip edilmesi tavsiye edilir. Forum sayfamızdan bölgesel tahminler başlıklarını takip edebilirsiniz.

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Meteorolojik tahmin modellerine göre kar yağma sınırı:

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26 Ocak Salı gecesinden itibaren 300-350 metrelere (Aydos, Alemdağ, Kayışdağı v.b. İstanbul’un en yüksek kesimleri),

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27 Ocak Çarşamba sabahından itibaren 150-250 metrelere (Çamlıca, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Ümraniye, Esenler v.b. yüksek kesimler), 27 Ocak Çarşamba akşamından itibaren 75-150 metrelere (Ataşehir, Beykoz v.b.)

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28 Ocak Perşembe ilk saatler itibarıyla ise 50-100 metrelere kadar inecek.

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