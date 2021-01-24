• 24 Ocak 2021 - 16:26 • Son Güncelleme:
Son dakika... Meteoroloji'den il il uyarı yapıldı! Yarın başlıyor
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı. İstanbul'a kar geliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar ülkenin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. İşte il il Türkiye genelinde beklenen hava durumu tahminleri...
• 24 Ocak 2021 - 16:26 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yağan kar yağışı sonrası bir uyarı daha geldi.
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METEOROLOJİ'DEN UYARI: YARIN GELİYOR
Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
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İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
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ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR!
İstanbul’da salı akşamı beklenen ani soğuma ile birlikte kentte kar yağma sınırı da aniden düşüşe geçecek. Kar yağma sınırı, belirli bir rakımın üstünde kar yağışının beklendiğini ifade etmek için kullanılan terimdir. Soğuk hava öncesi 1500 metrelerde olan kar yağma sınırı soğuk havanın giriş yapmasıyla birlikte deniz seviyesine doğru inmeye başlayacak.
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Son tahminlere göre; 27-28 Ocak Çarşamba ve Perşembe günü şehir merkezinin ve sahil şerinde yer alan ilçelerin yağışın büyük bir kısmını karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde alması; Aydos, Alemdağ, Kayışdağı, Çamlıca gibi şehirin yüksek kesimlerinde ise yağışın Salı gecesinden itibaren genellikle kar şeklinde düşmesi, beyaz örtü oluşması, hatta bu noktalarda kar örtüsünün yer yer 5-10 santimetreye kadar çıkması bekleniyor.
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Bu süreçte kıyı kesimlerden uzaklaştıkça, rakım arttıkça yağmur yerini karla karışık yağmur ve yer yer kara bırakacak. Meteorolojik modellerde gerçekleşecek ufak bir değişiklik ile kar sınırı daha da düşebilir veya şehir merkezinden uzaklaşabilir, bu sebepten dolayı son 24 saate kadar takip edilmesi tavsiye edilir. Forum sayfamızdan bölgesel tahminler başlıklarını takip edebilirsiniz.
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