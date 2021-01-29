AA
• 29 Ocak 2021 - 00:04 • Son Güncelleme:
Son dakika: Meteoroloji'den peş peşe kar uyarısı! İl il sayarak açıkladı
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji'den peş peşe kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini ne kadar devam ettirecek? İstanbul'da kar yağışı yaşanacak mı? Detaylar haberimizde...
AA
• 29 Ocak 2021 - 00:04 • Son Güncelleme:
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Türkiye kar yağışı yer yer etkisini kuvvetli şekilde sürdürüyor. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde hakim olduğu günlerde yağışların ne kadar devam edeceği ise merak ediliyor.
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Meteoroloji'den Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 09.00'dan gece 23.59'a kadar Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu bölgelerinde görülecek kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar (15-45 santimetre) şeklinde olması öngörülüyor.
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