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AA
• 29 Ocak 2021 - 00:04 • Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den peş peşe kar uyarısı! İl il sayarak açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji'den peş peşe kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini ne kadar devam ettirecek? İstanbul'da kar yağışı yaşanacak mı? Detaylar haberimizde...

AA
• 29 Ocak 2021 - 00:04 • Son Güncelleme:
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Türkiye kar yağışı yer yer etkisini kuvvetli şekilde sürdürüyor. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde hakim olduğu günlerde yağışların ne kadar devam edeceği ise merak ediliyor.

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Meteoroloji'den Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 09.00'dan gece 23.59'a kadar Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

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Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, yollarda görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu bölgelerinde görülecek kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar (15-45 santimetre) şeklinde olması öngörülüyor.

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Buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6SİMAV

SİMAV

Kütahya Simav ilçesinde, yağmurdan sonra kar yağışı başladı. İlçe genelinde 2 gündür yağan yağmur dün öğle saatlerinden itibaren yerini, etkili kar yağışına bıraktı.

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Simav'da yağmurlu havanın ardından gelen kar yağışı, her yeri beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları, ağaçlar, parklar, yollar beyaz örtüyle kaplandı.

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Belediye ekipleri ilçe merkezindeki ana yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden sık sık elektrik kesintileri yaşandı.  Kar yağışıyla hava sıcaklıkları da düştü. Sıcaklıklar ilçe genelinde eksi 2 dereceye kadar düşerken termometreler yüksek kesimlerde eksi 4 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri, Simav ve çevresinde etkili olan kar yağışının bu gecede sürmesinin beklendiği bildirildi.

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Cuma günü Meteoroloji'nin verdiği bilgiler doğrultusunda yurdun doğu kesimi için kar yağışının devam ettiği görülüyor. Marmara'da ise puslu bir hava hakim olacak.

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