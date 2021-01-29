AA
• 29 Ocak 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Marmara ve Ege'de sarı alarm
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji'den peş peşe kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini ne kadar devam ettirecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 ilde kar yağışı beklendiğini duyururken, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.
AA
• 29 Ocak 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre; Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarını büyük bir fırtına bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarıyla duyurduğu fırtına, yarından itibaren etkili olacak.
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Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara’nın güney ve doğusunda fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Kar beklenen diğer iller ise şöyle; Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Hakkâri ve Bingöl.”
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