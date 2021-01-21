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• 21 Ocak 2021 - 05:31 • Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den turuncu uyarı geldi

Gelen son dakika haberine göre; yurt genelinde etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceğini herkes merak ediyor. Meteoroloji'den birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı ayrıca "kar, buzlanma ve don" uyarısı geldi. İşte hava durumunda son durum...

• 21 Ocak 2021 - 05:31 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre; Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Giresun, Ordu ve Samsun için zirai don sarı uyarısı yapıldı.

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Doğu Karadeniz ile Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Öte yandan İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu birçok il için Turuncu kodlu uyarı yapıldı.

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Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgesel olarak yapılan hava tahminleri ise şöyle:

6MARMARA BÖLGESİ

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

7EGE BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

8AKDENİZ BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

9İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

10BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

11DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

12GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

13ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

14DENİZLERDE DURUM

DENİZLERDE DURUM

Denizlerde ise Doğu Akdenizde fırtına beklendiği belirtildi. Bunun yanı sıra dalga boyunun Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de genellikle 1 ile 2 metre arasında olduğu ifade edilirken parçalı az bulutlu ve görüş mesafesinin iyi ya da orta derece olduğu bildirildi.

15CUMA

CUMA

Cuma günü ülke genelinde kar yağışı gözükmüyor. Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla'da yağmur etkisini gösterecek.

16SARI UYARI NEDİR

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

17TURUNCU UYARI NEDİR

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

18Doğu Bölgelerimizde Çığ Tehlikesine Dikkat

Doğu Bölgelerimizde Çığ Tehlikesine Dikkat!

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

1964 köy ulaşıma kapandı

64 köy ulaşıma kapandı

Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Şirvan'da yolu kapalı Ormanlı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası Figen Işıkdağ (49), iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı. 

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Siirt'te 5 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı 20 köy, Şirvan ilçesine bağlı 5 köy, Eruh ilçesine bağlı 20 köy, Kurtalan ilçesine bağlı 3 köy, Baykan ilçesine bağlı 14 köy ve Tillo ilçesine bağlı 2 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı yol açma çalışması sürüyor.

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Şirvan ilçesinde kardan yolu kapanan Ormanlı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası Figen Işıkdağ, karla mücadele ekipleri tarafından iş makinesiyle alınarak, ambulansın bulunduğu noktaya taşındı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Işıkdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Karla mücadele çalışmasının aralıksız sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Ekipler, ilçelerimize bağlı köy yollarında çalışırken açılan köy yollarımız yağan aşırı kardan ötürü tekrar ulaşıma kapanmış durumda. Önceliğimiz hastalarımızdır. 112 ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak köylerde bulunan hastalarımızı ambulanslara yetiştiriyoruz. Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı köylerde mahsur kalan yolcu minibüsleri de kurtarıldı" dedi.

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Öte yandan yine ilçeye bağlı Elmadalı köyünde de kara saplanan yolcu minibüsü, ekipler tarafından çıkarıldı. 

24Ulaşıma açıldı

Ulaşıma açıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 24 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

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İlçede iki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan 24 kırsal mahalle yolu belediye ekipleri tarafından temizlendi.

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Ekipler, ilçe merkezinde de buzlanmaya karşı cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama çalışması başlattı.

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceye kadar düştü.

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AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, dünün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 28 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde gerçekleşti. İmranlı'yı, hava sıcaklığı sıfırın altında 26,4 derece olan Sivas'ın Kangal ilçesi ile sıfırın altında 26,4 derece olan Rize'nin İkizdere ilçesi takip etti.

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Türkiye'nin diğer illerinde yapılan ölçümlerde ise hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bayburt merkez Yaylalar köyü 25,8, Ardahan Göle 25,5, Bolu merkez 25,4, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi 25,4 ve Kayseri Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü 25,4 derece olarak kayıtlara geçti. Sivas merkezde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

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