• 21 Ocak 2021 - 05:31 • Son Güncelleme:
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den turuncu uyarı geldi
Gelen son dakika haberine göre; yurt genelinde etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceğini herkes merak ediyor. Meteoroloji'den birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı ayrıca "kar, buzlanma ve don" uyarısı geldi. İşte hava durumunda son durum...
• 21 Ocak 2021 - 05:31 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre; Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Giresun, Ordu ve Samsun için zirai don sarı uyarısı yapıldı.
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ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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Doğu Bölgelerimizde Çığ Tehlikesine Dikkat!
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.
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64 köy ulaşıma kapandı
Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Şirvan'da yolu kapalı Ormanlı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası Figen Işıkdağ (49), iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı.
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Siirt'te 5 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı 20 köy, Şirvan ilçesine bağlı 5 köy, Eruh ilçesine bağlı 20 köy, Kurtalan ilçesine bağlı 3 köy, Baykan ilçesine bağlı 14 köy ve Tillo ilçesine bağlı 2 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı yol açma çalışması sürüyor.
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Karla mücadele çalışmasının aralıksız sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Ekipler, ilçelerimize bağlı köy yollarında çalışırken açılan köy yollarımız yağan aşırı kardan ötürü tekrar ulaşıma kapanmış durumda. Önceliğimiz hastalarımızdır. 112 ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak köylerde bulunan hastalarımızı ambulanslara yetiştiriyoruz. Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı köylerde mahsur kalan yolcu minibüsleri de kurtarıldı" dedi.
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AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, dünün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 28 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde gerçekleşti. İmranlı'yı, hava sıcaklığı sıfırın altında 26,4 derece olan Sivas'ın Kangal ilçesi ile sıfırın altında 26,4 derece olan Rize'nin İkizdere ilçesi takip etti.
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