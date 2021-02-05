Son dakika: Milyonlarca emekli bunu bekliyor! Banka promosyonu...

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. İşlem ise çok basit...