BBC TÜRKÇE
• 18 Şubat 2021 - 23:20 • Son Güncelleme:
Son dakika... Nefesler tutuldu! Dünya dışında yaşam...
470 milyon kilometre uzakta bulunan Kızıl Gezegen'in gizemi çözülmek üzere. İnsanlık tarihinin en büyük sorularından birisi olan dünya dışında hayat var mı sorusunun cevabına hiç bu kadar yaklaşılmamıştı. NASA'nın uzay aracı Perseverance, 20 kamera ve mini helikopteriyle Mars'ta yaşamın izlerini sürecek. Tüm dünya şu anda, insanlık adına tarihe tanıklık etmeyi bekliyor...
BBC TÜRKÇE
• 18 Şubat 2021 - 23:20 • Son Güncelleme:
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance'ın bugün Mars'a iniş yapması bekleniyor. Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
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Perseverance'ın uzay meraklıları için özel bir seyirlik ortaya koyacağını söylemek de şimdiden mümkün. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor. Araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopter de uçurulmaya çalışılacak.
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