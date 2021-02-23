Son dakika haberi | Normalleşme 1 Mart'ta başlayacak ama... O şehirlerde yaşayanlar dikkat!

Son 24 saatte 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.Test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1189 oldu. Sağlık Bakanlığı, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısını il bazında paylaştı. İşte zirvedeki 5 il: