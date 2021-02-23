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DHA - AA
• 23 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Normalleşme 1 Mart'ta başlayacak ama... O şehirlerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika haberlere göre; 1 Mart’ta hayata geçecek yeni dönem öncesi il bazından koronavirüs tablosunun zirvesinde yer alan 5 il belli oldu. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Rakamlara göre özellikle beş şehirde durum hiç iç açıcı değil. Öte yandan normalleşme için 5 şart belli oldu. İşte detaylar...

DHA - AA
• 23 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 623 oldu.

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Son 24 saatte 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.Test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1189 oldu. Sağlık Bakanlığı, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısını il bazında paylaştı. İşte zirvedeki 5 il:

3ORDU İLK SIRADA

ORDU İLK SIRADA!

Ordu. Valisi Tuncay Sonel, kentte koronavirüs vakalarındaki artışın nedeninin hane ve iş yeri temaslı olduğunu söyledi. Vali Sonel "Önümüzdeki süreçte, yüzde 80 oranında vakaların temas kaynağını oluşturan hane içi ve iş yeri temaslı vakaların önüne geçebilmek amacıyla kontrol ve denetim çalışmalarımızı bu yönde yapacağız" dedi.

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Vaka sayılarının diğer illere nazaran yüksek gelmesi, kentte korku yarattı. Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte koronavirüs vakalarının yüksek çıkması üzerine sokakları dolaşarak vatandaşları uyardı.

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Normalleşmenin yeni dönem çalışmaları devam ederken, vaka sayısının yüksek olduğu Trabzon'da yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, Kovid-19 nedeniyle karantina uygulandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre kritik illerde arasında yer alan bir diğer kent Samsun. Kentte, Büyükşehir Belediyesince salgın sebebiyle psikolojik sorunlar yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik terapi verildi.

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Vaka sayısının yüksek olduğu 5 il arasında yer alan Rize'de de denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Rize'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 172 kişiye 378 bin 600 lira ceza uygulandı.

8NORMALLEŞMEDE 5 KRİTERE BAKILACAK

NORMALLEŞMEDE 5 KRİTERE BAKILACAK

1- Şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı

2- İllerin 100 bin kişide görülen vaka sayıları

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3- PCR testlerindeki harita göze alınacak. Kaç kişiye koronavirüs testinin yapıldığı kararlarda belirleyici olacak.

4- Şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi göz önünde bulundurulacak.

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5- Şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu. Kaç kişiye aşı yapıldığı da "yerinde karar" döneminin belirleyici faktörlerinden birisi olacak.

11İŞTE DETAYLAR...

İŞTE DETAYLAR...

Pandemiyle mücadele kapsamında il il planlanan kademeli yöntemin ayrıntıları belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 Mart’tan itibaren geçileceğini açıkladığı kademeli uygulamaya ilişkin altyapı çalışmaları sürerken, il pandemi kurullarının takip edeceği kriterler de oluşturuluyor.

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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; illerin pandemi seviyesini gösteren “Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” kategorilerine geçiş kriterleri oluşturuluyor. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

13İLLERDE NEYE BAKILACAK

İLLERDE NEYE BAKILACAK?

Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.

14İL İÇİ UYGULAMA

İL İÇİ UYGULAMA

İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçirgenlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbirinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patlaması olduğunda bölgesel karantinaya gidilebilecek.

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Vatandaşlar, “hava durumu” gibi gidecekleri ilin durumu ile pandemi seviyesini öğrenmek ve yasakları bilmek zorunda olacak. Değişimler, gerekirse bir haftalık, normalde 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak. Uzmanlar, yeni uygulanacak sistemin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğini belirtiyor. Yeni sistemin haziran ayına kadar bu şekilde devam etmesi planlanıyor. Gelişmelere bağlı olarak, yaz aylarında yeni bir plan söz konusu olabilecek.

16DÜNYADAKİ SEYİR

DÜNYADAKİ SEYİR

Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, dünyadaki vaka sayılarında özellikle son iki haftada düşme eğilimi görüldüğü ancak yine de mutasyonlar nedeniyle belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.

17KARADENİZ VAKALARI DA KONUŞULDU

KARADENİZ VAKALARI DA KONUŞULDU

Pandemi nedeniyle yapılan toplantılarda Samsun ayrı bir başlık oldu. Samsun’da mutasyonlu virüse ilişkin verilerin yüksek çıkmasının nedenleri araştırılıyor. Mutasyonlu virüsün, son dönemlerde uçuş olmaması nedeniyle, bu bölgeye yaz aylarında gelen gurbetçilerden kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor. Mutasyonlu virüsün kış ayları boyunca çoğalmış olabileceği yorumları yapılıyor. Türk tipi mutasyonlu virüs olup olmadığı da araştırılıyor.

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Karadeniz illerindeki vaka sayısının yüksek olması ise hava sıcaklığına bağlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bölgede 20 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle, toplumsal hareketliliğin arttığı ve kış aylarında bunalan Karadenizlilerin kuralları dikkate almadığı yorumları yapılıyor.

19KURALLAR İL GENELİNİ KAPSAYACAK

KURALLAR İL GENELİNİ KAPSAYACAK

HER ilde sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlere, yaşlı ve gençler için olan ayrı uygulamalara, tercihen kafe ve restoranların açık olup olmadığına bakılması gerekecek.

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Bir kişi seyahat etmek istiyorsa, kendi ilindeki kurallara göre takvim belirleyecek ve gideceği yerdeki kurallara tabi olacak. Ancak yaz döneminde ciddi yasaklar olmayacağı hesabıyla, bunun ciddi sorun yaratmayacağı düşünülüyor.

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Bir ilde sadece merkez ilçe değil, diğer ilçelerde de aynı program uygulanacak. Ancak vaka sayısında ciddi artışlar olduğunda bölgesel karantina uygulanacak. O zaman kurallar farklılaşabilecek.

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Bakan Koca’nın açıklamasına göre, 100 binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, 100 binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, 100 binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve 100 binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.

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İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.

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