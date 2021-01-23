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• 23 Ocak 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:

Son dakika normalleşme adımı! Kısıtlamaları kaldırıldı...

Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs sebebiyle alınan kısıtlama tedbirleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Restoran ve kafelerin çok sıkı denetim altında açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinede yeniden ele alacağız. Şu an başarılı giden süreci geri döndürmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere göre bir esneme yapabiliriz" dedi. Bu arada flaş bir gelişme ise eğitim alanından geldi. Kısıtlama sürecinde sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren normalleşme adımıyla ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

• 23 Ocak 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 342 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, manşetlere taşınan kafe ve restoranların şartlı olarak açılmasıyla ilgili olarak, "O konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda başarılı bir süreç var. Başarılı bir süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki, bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

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Erdoğan, bir soru üzerine, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içinde de aşı süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.

58 VE 12LERE ÖZEL İZİN ÇIKTI

8 VE 12'LERE ÖZEL İZİN ÇIKTI

Restoran ve kafelerle ilgili durum devam ederken sınav sürecindeki öğrencilerle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar için de yüz yüze eğitim başladı. Kurslara katılan öğrenciler, özel izinle sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacaklar.

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Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı bugünkü yazısında, "Pandemi nedeniyle büyük oranda uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi dün tamamlandı. Sınava hazırlanan 8 ve 12’nci sınıflar için de yüz yüze eğitim başladı."

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"Hafta içi ve hafta sonu yapılacak kurslara katılan öğrenciler, özel izinle sokağa çıkma yasaklarından muaf olacak" ifadelerini kullandı. Nuran Çakmakçı'nın eğitim alanındaki son gelişmeleri değerlendirdiği bugünkü yazısı şöyle:

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Uzaktan eğitim ya da evden eğitim sona erdi. Zor, yorucu ve özlemle dolu yılın ilk döneminin son ders zili dün çaldı. Öğrenciler sınıflara girmeden, bahçede oynamadan, koridorlarda koşturmadan evden, masanın başından eğitime devam etti. Öğretmenler evlerini okullaştırdı, eğitim tarihinde ilkleri yazdı.

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Öğrencilerine dokunmadan, onların gözünün içine bakmadan, kucaklaşmadan, kimi zaman masayı kimi zaman buzdolabı kapısını tahta yaptı. Evlerini, odalarını, mutfaklarını sınıfa çevirdi. Zoru kolaylaştırıp, öğrencilere ulaşmanın her yolunu denedi.

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Aileler sabahları işine koşarken, çocuklarının derse katılımı için çaba harcadı. Kimi zaman çocukları ile çatıştı, yasaklar koydu, zorlandı. İşleri pek de kolay olmadı. Dün başlayan 3 haftalık tatilde öğrencinin, öğretmenin ve ailenin de biraz olsun nefes alma zamanı.

11YÜZ YÜZENİN İLK ADIMI

'YÜZ YÜZE'NİN İLK ADIMI

Kuşkusuz geçtiğimiz mart ayından itibaren en çok zorlananlar sınavlara girecek olan 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri. 6 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek yaklaşık 4 milyon öğrenci ve öğretmenleri bu ara tatilde derse devam edecek.

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8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12’nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim ara tatille birlikte başlatılacak.

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Okullar, bakanlıktan son dakika gelen bu haber karşısında organize olmaya çalışıyor. Servis, yemekhane gibi hizmetleri açık tutup, yüz yüze eğitimin ilk misafirlerini iyi ağırlamaya kararlı.

14YASAKTAN MUAF OLACAKLAR

YASAKTAN MUAF OLACAKLAR

Destekleme ve yetiştirme kursları yarıyıl tatilinde (25 Ocak-7 Şubat arasında) hafta içi veya hafta sonu olacak şekilde planlanabilecek.

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Hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağı için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile kurslara katılan öğrencilere okul yönetimince bir belge düzenlenmesi halinde sorun çözülecek. Yani okulundan, kursa katıldığına yönelik belge alan öğrenciler sokağa çıkıp okuluna gidebilecek.

16ÖĞRENME KAYIPLARI NE OLACAK

ÖĞRENME KAYIPLARI NE OLACAK?

Bütün gözler okulların açılacağı 15 Şubat’a çevrildi. Eğitimciler pandemi nedeniyle oluşan öğrenme kayıpları için planlamalar yapıyor. Eğitim yılını sağlıklı ve az kayıpla kapatmak için farklı modeller üzerinde çalışılıyor.

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Uzmanlar, öncelikle öğrenme kayıplarını belirlemek için ölçme sistemi geliştirilip, yaz tatilinde bunun telafi edilmesi önerisinde bulunuyor. Umarım bakanlık bu konuda bir an önce adım atar, bu kayıpları en aza indirir.

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Salgının hafiflemesi ve okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat’tan itibaren başlaması artık herkesin ortak dileği.

19HAFTA SONU KISITLAMASI BAŞLADI

HAFTA SONU KISITLAMASI BAŞLADI

Öte yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'da sona erecek.

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İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'un en kalabalık caddesi olan İstiklal Caddesi'nde saat 21.00 itibariyle yoğunluk sona erdi. 56 saat sürecek olan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde polis ekiplerinin denetimleri de başladı.

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Hafta sonunu evinde geçirecek olan vatandaşlar, kısıtlama öncesi market, fırın, kasap, kuruyemişçi ve manavlardaki alışverişlerini tamamladı. Avrupa yakasında mesai saati bitimi öncesi başlayan trafik yoğunluğu, ana arterlerde kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala da devam etti.

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Bazı otobüs duraklarında kalabalıklar oluşurken, toplu taşıma araçlarında nispeten sakinlik olduğu gözlendi. Anadolu yakasında D100 ve TEM otoyolu ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle metrobüslerde de yoğunluk görüldü. Şirinevler Durağı'nda akşam saatlerinde görülen yoğunluk uzun süre devam etti. Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden araçlara binenler sırt sırta yolculuk yaparken 'Sosyal mesafe' kuralı unutuldu.

24PANDEMİ GÖÇMENLERİ ETKİLEDİ

PANDEMİ GÖÇMENLERİ ETKİLEDİ

Öte yandan dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de farklı göçmen gruplarının pandemiden olumsuz olarak etkilendiğini belirten Öğr. Gör. Müge Dalkıran şöyle konuştu: "Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin yanı sıra, uluslararası koruma altında olan, ikamet izniyle bulunan veya kağıtsız binlerce göçmen bulunmaktadır.

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Dolayısıyla farklı yasal kategoride olan grupların erişebildikleri haklar ve hizmetler de tabi oldukları yasal statüye göre değişiklik göstermektedir. Yapısal sorunların pandemi nedeniyle derinleşmesi, göçmen grupları da etkiliyor.

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Örneğin göçmen grupların ücretsiz hastane hizmeti almasında karşılarına çıkan engeller ve çocukların uzaktan eğitime devam etmesinde yaşanan zorluklar göçmen gruplar üzerinde etkisini daha fazla hissettiriyor. Gelir kaybı nedeniyle veya yardımların duraksamasıyla temel ihtiyaçlara erişimleri zorlaştı.

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Bir başka konu ise, hem akademik çalışmaların merkezi haline gelen ülkelerde hem de kendi ülkesinde çalışmalarını yürütmek için yeterli fırsatı olmayan öğrenci ve akademisyenler açısından hareketliliğin kısıtlanması beraberinde çeşitli olumsuzlukları getirecektir.

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Öte yandan, beyin göçünün en çok konuşulduğu alanlardan biri de tıp oldu. Bu alanda yaşanan hareketliliğin üzerine yapılacak araştırmalar, bu hareketliliğin kazanımları ve olumsuzlukları üzerine ışık tutacaktır."

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