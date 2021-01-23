• 23 Ocak 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:
Son dakika normalleşme adımı! Kısıtlamaları kaldırıldı...
Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs sebebiyle alınan kısıtlama tedbirleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Restoran ve kafelerin çok sıkı denetim altında açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinede yeniden ele alacağız. Şu an başarılı giden süreci geri döndürmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere göre bir esneme yapabiliriz" dedi. Bu arada flaş bir gelişme ise eğitim alanından geldi. Kısıtlama sürecinde sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren normalleşme adımıyla ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
• 23 Ocak 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 342 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, manşetlere taşınan kafe ve restoranların şartlı olarak açılmasıyla ilgili olarak, "O konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda başarılı bir süreç var. Başarılı bir süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki, bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.
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Erdoğan, bir soru üzerine, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içinde de aşı süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.
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8 VE 12'LERE ÖZEL İZİN ÇIKTI
Restoran ve kafelerle ilgili durum devam ederken sınav sürecindeki öğrencilerle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar için de yüz yüze eğitim başladı. Kurslara katılan öğrenciler, özel izinle sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacaklar.
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Uzaktan eğitim ya da evden eğitim sona erdi. Zor, yorucu ve özlemle dolu yılın ilk döneminin son ders zili dün çaldı. Öğrenciler sınıflara girmeden, bahçede oynamadan, koridorlarda koşturmadan evden, masanın başından eğitime devam etti. Öğretmenler evlerini okullaştırdı, eğitim tarihinde ilkleri yazdı.
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'YÜZ YÜZE'NİN İLK ADIMI
Kuşkusuz geçtiğimiz mart ayından itibaren en çok zorlananlar sınavlara girecek olan 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri. 6 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek yaklaşık 4 milyon öğrenci ve öğretmenleri bu ara tatilde derse devam edecek.
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İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'un en kalabalık caddesi olan İstiklal Caddesi'nde saat 21.00 itibariyle yoğunluk sona erdi. 56 saat sürecek olan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde polis ekiplerinin denetimleri de başladı.
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PANDEMİ GÖÇMENLERİ ETKİLEDİ
Öte yandan dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de farklı göçmen gruplarının pandemiden olumsuz olarak etkilendiğini belirten Öğr. Gör. Müge Dalkıran şöyle konuştu: "Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin yanı sıra, uluslararası koruma altında olan, ikamet izniyle bulunan veya kağıtsız binlerce göçmen bulunmaktadır.
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Örneğin göçmen grupların ücretsiz hastane hizmeti almasında karşılarına çıkan engeller ve çocukların uzaktan eğitime devam etmesinde yaşanan zorluklar göçmen gruplar üzerinde etkisini daha fazla hissettiriyor. Gelir kaybı nedeniyle veya yardımların duraksamasıyla temel ihtiyaçlara erişimleri zorlaştı.
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