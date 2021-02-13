Son dakika... Nükleer kodlara metreler vardı! Şoke edici kayıt...

Trump'ın avukatlarına yöneltilen sorular İddia makamının lideri konumundaki Jamie Raskin ise Donald Trump ifade vermeyi reddettiği için, onu temsil eden hukukçuların yanıtlamasını istedikleri soruları şöyle sıraladı:Başkan Trump olayı öğrenir öğrenmez taraftarlarına niçin Kongre binasına saldırıya son vermeleri çağrısı yapmadı?Trump neden saldırılar başladıktan sonraki en az iki saat boyunca bu eylemleri durdurmak için hiçbir şey yapmadı?Trump niçin yetersiz kalan ve kuşatılan güvenlik görevlilerine saldırı başladıktan sonra en az iki saat takviye gücü yollamadı?6 Ocak günü Trump neden şiddete dayalı bu ayaklanmayı ve isyancıları hiçbir şekilde kınamadı?