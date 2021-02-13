• 13 Şubat 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
Son dakika... Nükleer kodlara metreler vardı! Şoke edici kayıt...
Kongre baskını sırasında gizli servis tarafından dışarıya kaçırılan Mike Pence'in yanında, ABD'nin nükleer kodlarının bulunduğu çanta vardı. Güvenlik kameralarına yansıyan 'nükleer futbol topu' detayını, Amerikan medyası fark etti.
• 13 Şubat 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
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ABD tarihine kara bir leke olarak geçen Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Donald Trump için azil süreci işlerken, işgal sırasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüdeki detay şok etkisi yarattı.
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Joe Biden'ın başkanlığının onaylandığı oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump fanatiklerinden kaçtığı video kaydı, Trump'ın azledilmesini isteyen Demokratlar tarafından Senato'ya sunuldu.
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Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi geçen ay Trump hakkında Kongre saldırısını kışkırttığı suçlamasıyla Senato'da azil yargılamasına gidilmesini onaylamıştı. 100 üyeli Senato'da Trump'ın suçlu bulunabilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Fakat 50 Cumhuriyetçi senatörden büyük çoğunluğu şu ana kadar Trump'a sadık kaldı.
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Demokratlar ne dedi?
Senato'da Çarşamba günü yapılan oturumda, Trump'ın kışkırtmakla suçlandığı şiddet olaylarına ilişkin daha önce görülmemiş video kayıtları gösterildi. Demokratlar, senatörlere adım adım saldırının yaşandığı güne ilişkin kayıt ve bilgileri aktardılar ve olayları Trump'ın nasıl ateşlediğini ayrıntılandırmaya çalıştılar.
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Perşembe günü ise iddialarını toparlayıp mütalaalarını verdiler. Trump'ın, insanların yaşamına ve mallarına, demokrasiye zarar veren bu eyleme sebep olduğunu söylediler. Temsilciler Meclisi adına mütalaayı veren Joe Neguse, Trump'ın sadece tartışmalı bir konuşma yapan "sıradan bir adam" değil, "şiddete başvurmaya hazır" yandaşlarına hitabeden bir başkan olduğunu ve fitili ateşlediğini söyledi.
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Trump'ın yaptıkları konusunda pişmanlık göstermediğini söyleyen Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lieu da "Azil yargısı, hüküm verilmesi ve kamu görevinden men, yalnızca geçmişte yaşananlarla ilgili bir şey değil, gelecekle ilgili bir şey. Bunlar gelecekte hiç bir yetkilinin, hiçbir müstakbel başkanın ayın şeyi yapmamasını garanti etmek için yapılıyor" diye konuştu.
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Cicilline bazı isyancıların Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi öldürmeyi hedeflediklerini itiraf ettiklerini, bazılarının ise temsilcileri alt kata kapatıp gazı açmaktan söz ettiklerini de hatırlattı. Demokratlar ayrıca Trump'ın davranışlarının ulusal güvenliğe ve ülkenin uluslararası itibarına da kalıcı zarar verdiğini savudular.
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Trump'ın avukatlarına yöneltilen sorular
İddia makamının lideri konumundaki Jamie Raskin ise Donald Trump ifade vermeyi reddettiği için, onu temsil eden hukukçuların yanıtlamasını istedikleri soruları şöyle sıraladı:Başkan Trump olayı öğrenir öğrenmez taraftarlarına niçin Kongre binasına saldırıya son vermeleri çağrısı yapmadı?Trump neden saldırılar başladıktan sonraki en az iki saat boyunca bu eylemleri durdurmak için hiçbir şey yapmadı?Trump niçin yetersiz kalan ve kuşatılan güvenlik görevlilerine saldırı başladıktan sonra en az iki saat takviye gücü yollamadı?6 Ocak günü Trump neden şiddete dayalı bu ayaklanmayı ve isyancıları hiçbir şekilde kınamadı?
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Cuma günü savunma yapan Trump'ın avukatları ise eski başkanın dilini kullanarak azil davasını 'cadı avına' benzetti. Trump'un savunma ekibinde yer alan avukatlardan Michael van der Veen, "Senato'ya sunulan azil gerekçesi adil değildir ve anayasaya açıkça aykırı olan siyasi intikamın bir parçasıdır" dedi.
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Trump'ın avukatlardan Schoen ise, daha önce suçlamalara kanıt olarak video kayıtları gösteren Demokratları 'film çekmekle' ve davayı bir tür 'seyirci eğlemeye yönelik paket' haline getirmekle suçlamıştı.
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