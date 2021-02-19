milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
Son dakika: Ölüm kalım savaşı! Raflar bomboş, elektrik ve su yok...
Son yılların en sert kışıyla karşı karşıya kalan insanlar adeta ölüm kalım savaşı veriyor. Marketlerde yiyecekler tükendi, raflar bomboş kaldı. İçme suyu bulamayan 7 milyon kişiye "musluk suyunu kaynatarak içmeleri" emri verildi. Milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kaldı. Kriz beşinci gününe girerken, çaresiz aileler eksi 18 dereceyi bulan dondurucu soğukta hayatta kalmaya çalışıyor. İşte son dakika haberinin detayları.
milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen, sert iklim karşısında resmen diz çöktü. Her gün felaket haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz bir şekilde dondurucu soğuklarda hayatta kalmaya çalışıyor. Güneydeki dört eyalette 30'dan fazla insan hayatını kaybetti.
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Şiddetli kar fırtınası ve zorlu hava koşulları, dün gece 100 milyondan fazla Amerikalıyı etkilemeye devam etti. Ve Teksas'ın felaketten en çok etkilenen bölgelerine kar hala yağıyor. Bölgedeki 13 milyon kişi hala temiz ve akan suya erişemiyor.
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Eyalette şu anda yiyecek ve su tükeniyor. Birçoğunun hala elektriğinin olmamasına rağmen, kendilerine "su kaynatmaları" emri verilen yedi milyon çaresiz Teksaslı, sıcak yemek alabilmek için sıraya girip dört saat boyunca beklemek zorunda kalıyor. Zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanların halleri, dünya medyasında bir numaralı gündem oldu.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Teksas'ın Houston şehri ve çevresi için, tüketilmesi planlanan tüm suyun olduğu gibi kaynatılması gerektiğini bildiren bir ‘kaynatma suyu’ bildirimi yayınladı.
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Harris County'de suyu kaynatmaya zorlananlar arasında, susuz kalma veya olası bir hastalıkla yüzleşme arasında çaresiz bir seçim yapmak zorunda olan binlerce kişi var. Arlington, Austin, Houston ve San Antonio'da suyu kaynatma emri verilen 263 bin kişi, içme suyu temin edebilmek için büyük çaba harcıyor.
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Vali Gregg Abbott, eyaletin doğal gaz üreticilerine eyalet içindeki elektrik üreticilerine yakıt satma talimatı verdi ve eyaletteki elektrik tedarikçisinden felaketle sonuçlanan arıza nedeniyle cevaplar talep etti. Buna rağmen hala 500 bine yakın insan, dondurucu soğuklarda elektriksiz bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.
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Üçüncü dünya ülkesini anımsatan görüntülere sahne olan Houston'da, kent sakinleri bir mahallede sokaktaki musluktan kova kova su doldurmaya çalıştı. Üç gün sonra elektriğe kavuşan ancak hala suyu olmayan bir Houston sakini Daily Mail'e açıklama yaparak "NASA'nın Mars'a inişini izledik ama Houston'da hala içme suyumuz yok." dedi.
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Eyaletteki birçok sağlık kurumu, Teksaslıları içmek için güvenli olduğundan emin olmadan önce musluk suyunu kaynatmaya çağıran uyarılar yayınladı. 141 ilçedeki yaklaşık 590 kamu su sistemi, halihazırda fırtınadan sersemlemiş olan yaklaşık 12 milyon sakini etkileyen su arzındaki kesinti konusunda uyarıda bulundu.
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Alex Macarthur adlı adam, hem elektriğin hem de suyun ilk olarak Pazartesi sabahı erken saatlerde kesildiğini söyledi. Elektrik Perşembe sabahı geri geldi. Alex, binadan su sisteminin tekrar çalıştığını ancak muslukları açmaması gerektiğini söyleyen bir mesaj aldı. Su boruları patladı ve su tekrar kesildi.
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