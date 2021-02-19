Son dakika: Ölüm kalım savaşı! Raflar bomboş, elektrik ve su yok...

Bölgedeki süpermarketteki raflar Perşembe günü neredeyse tamamen boştu ve mağazada sadece dört küçük şişe su kaldı. Austin'in hemen güneyindeki 48 bin nüfuslu Kyle kentinde durum o kadar kötü ki, sakinlere yaşamı sürdürmek için gerekli olmadığı sürece tüm su kullanımını askıya almaları söylendi.