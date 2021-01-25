milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 23:45 • Son Güncelleme:
Son dakika: Putin'den şok yanıt! 86 milyon kez izlendi
Tüm dünyanın gündemi bir andaRusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan videoya döndü. 86 milyon kez izlenen videoda, Putin hakkında akıl almaz iddialar bulunuyor. Daha önce Kremlin sözcüsü bu iddiaları yalanlamış ancak Rus lider Putin sessiz kalmıştı. Videonun yayınlanmasının ardından öfke krizine tutulan Ruslar Navalny'e desteklerini göstermek için sokaklara dökülmüş ve Navalny'nin eşi dahil çok sayıda gözaltı yapılmıştı. Ve sonunda konunun asıl muhattabından, yani Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklamada geldi...
milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 23:45 • Son Güncelleme:
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Skandal video yayınlandı ve Rus muhalifler adeta zincirlerinden boşaldı. Rus muhalif Navalny'nin yayınladığı videoya Putin'den beklenmedik bir yanıt geldi.
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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.
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