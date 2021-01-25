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milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 23:45 • Son Güncelleme:

Son dakika: Putin'den şok yanıt! 86 milyon kez izlendi

Tüm dünyanın gündemi bir andaRusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan videoya döndü. 86 milyon kez izlenen videoda, Putin hakkında akıl almaz iddialar bulunuyor. Daha önce Kremlin sözcüsü bu iddiaları yalanlamış ancak Rus lider Putin sessiz kalmıştı. Videonun yayınlanmasının ardından öfke krizine tutulan Ruslar Navalny'e desteklerini göstermek için sokaklara dökülmüş ve Navalny'nin eşi dahil çok sayıda gözaltı yapılmıştı. Ve sonunda konunun asıl muhattabından, yani Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklamada geldi...

milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 23:45 • Son Güncelleme:
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Skandal video yayınlandı ve Rus muhalifler adeta zincirlerinden boşaldı. Rus muhalif Navalny'nin yayınladığı videoya Putin'den beklenmedik bir yanıt geldi.

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Geçen hafta sonu tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı.

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Geçen yaz zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi olmak üzere Almanya'ya giden Navalny, Putin'in sarayında süper lüks odaların yanı sıra bir striptiz kulübü, kumarhane ve tiyatro olduğunu iddia etti.

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Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu ileri sürdü. Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da iddia etti.

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Avukat ve yolsuzlukla mücadele aktivisti Navalny, "Putin, kendisini bir hükümdar olarak gören bir kişiye yakışır olarak, zengin ve olaylarla dolu bir özel hayata sahip." dedi.

6ÜLKE ÇAPINDA GÖSTERİLER

ÜLKE ÇAPINDA GÖSTERİLER

Rusya'ya döndükten sonra uçaktan iner inmez hapse gönderilen muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için ülke çapında gösteriler düzenleniyor.

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Navalny taraftarlarının Vladivostok ve Habarovsk'taki protestolarında halkın toplanması sırasında arbede yaşandı. Rus güvenlik birimlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemlerde 10 farklı ilde en az 50 kişi gözaltına alındı. Ülke çapında 60'tan fazla şehirde gösteri yapılması planlanıyor.

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Rusya'nın farklı bölgelerindeki üniversiteler ve kolejler, öğrencileri mitinglere katılmamaya çağırırken, bazıları okuldan atılma da dahil olmak üzere disiplin cezaları uygulayacaklarını duyurdu.

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Göstericiler başkent Moskova'da Puşkin meydanında toplandı. Mitingler öncesinde de Navalny'nin Moskova ve diğer bölgelerdeki destekçileri ve Navalny'nin eşi Yulia da gözaltına alındı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkede tutuklanan Rus muhalif Aleksey Navalny'ye destek amaçlı yarın yapılması planlanan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

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Putin, viral olan ve Rus sosyal medyasında 86 milyon kez izlenen saray videosunu "derleme ve montaj" olarak nitelendirdi ve "sıkıcı" bulduğunu söyledi.

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Putin bir video konferansında öğrencilere "Bana veya yakın akrabalarıma ait olarak gçsterilen hiçbir şey bana veya akrabalarıma ait değil, hiçbir zaman da olmadı" dedi.

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Rus lider videonun bazı kısımlarını izlediğini ancak hepsini izleyecek vakti olmadığını belirtti.

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15RUSYA İÇİNDE AYRI BİR KRALLIK

RUSYA İÇİNDE AYRI BİR KRALLIK

Navalny, Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde bulunan 100 milyar ruble değerindeki sarayla ilgili belgesel şeklinde bir video paylaştı ve "Burası Rusya’nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık." ifadelerini kullandı.

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Navalny'nin blogunda yayınlanan görüntüler, muhalif aktivist tutuklanmadan önce kaydedilen iki saatlik bir Youtube videosuyla birlikte yayınlanan devasa bir soruşturmanın parçası.

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Önce Rusya'da sonra da tüm günyada gündem yaratan görüntüler, tartışılmaya devam ediyor. Navalny, Putin'in sarayı hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

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"Aşılamaz çitleri, kendi limanı, kendi güvenliği, kilisesi, kendi izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol noktası var. Rusya içinde kesinlikle ayrı bir devlet."

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Navalny, Putin'in sarayının, Karadeniz kıyısında bulunduğunu ve elinde Putin’e karşı olan fakat kimliğini açıklamak istemeyen bazı kişiler tarafından sızdırılmış görüntüler olduğunu ileri sürdü.

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Rus basını ise Navalny’nin paylaştığı görüntülerin, yapının dekore edilmesinde görevli bir mimar tarafından sızdırıldığını iddia etti.

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Putin'in sarayı olarak lanse edilen ultra lüks şatoda, yapının iç mekanının şaşırtıcı 3 boyutlu görüntüleri gözler önüne seriliyor.

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Kendi kumarhanesi, striptiz salonu, spa ve sineması da olduğu öne sürülen mekanın arazisinin Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğu iddia edildi.

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Navalny, Rus medyasının yıllar önce Putin ile bağlantı kurduğu ve Monako’dan büyük olduğunu ifade ettiği arazinin 'tarihteki en büyük rüşvetle' ödendiğini iddia ediyor.

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Navalny'nin dev şatodan kıyıya açılan bir tüneli olduğunu da iddia ettiği görüntüleri, 24 saatte 20 milyondan fazla kişi izledi.

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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.

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Rusya’da muhalefet, Devlet Başkanı Putin'i yolsuzluk yapmakla suçlarken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov salı günü devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu ve iddiaları 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

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Navalny, Moskova'ya dönmeden ve Pazar günü derhal tutuklanmadan önce hazırladığı videoda, "Mütevazı başkanımızın ihtiyaçları Karadeniz kıyısındaki sarayıyla sınırlı değil" ifadelerini kullandı.

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Navalny, sözlerine şöyle devam etti: "Ya akrabaları? Sıradan insanlar gibi onların da maaşla yaşamalarını mı bekliyorsunuz? Herkesin yaşayacak bir yere ihtiyacı var. Herkesin bir uçağa, herkesin bir yata ihtiyacı var."

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"Bütün bunların ödenmesi gerekiyor. Bu, bir finansal plana ve bu planı parayla dolduracak kişilere ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bu rüşvet fonu. Putin tarafından aile üyelerinin masraflarını karşılamak için kullanılıyor."

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"45 yaşındaki eski temizlikçi Krivonogikh, sadece genç ve güzel bir kızdı, ancak şimdi inanılmaz derecede zengin bir kadına ve Rossiya Bank'ın hissedarına dönüştü."

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"Bir zamanlar temizlikçi olarak çalışan Krivonogikh'e böyle bir piyangonun nasıl vurduğunu kimse anlayamaz. Cevap burada. Krivonogikh, 1990'ların sonunda Putin'le tanıştı ve 2003'te kızı Elizaveta'yı doğurdu."

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Navalny, Putin'in oligark arkadaşları aracılığıyla bir dizi lüks daire aldığını söyledi ve ekledi: "Krivonogikh, Putin'in çocuğunu doğurduktan sonra, Rossiya Bank'ta yüzde 3 hisse de dahil olmak üzere bir sürü mal mülk onun üstüne yapıldı."

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