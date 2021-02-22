Son dakika... Rus liderin kış keyfi! Aylar sonra ilk kez buluştular...

Putin, "Koronavirüs enfeksiyonuyla mücadeleye yönelik ortak çabalarımıza gelince, iyi bir ilerleme kaydediyoruz. [Aşının] ilk partisini geçen yıl teslim ettik. Bu yıl Şubat ve Mart aylarında daha fazlası da sevk edilecek. Ancak, bence en önemli şey sizin girişiminiz....” dedi.