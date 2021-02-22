milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 20:33 • Son Güncelleme:
Son dakika... Rus liderin kış keyfi! Aylar sonra ilk kez buluştular...
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko tartışmalı seçimlerin ardından çeyrek yüzyıllık iktidarının en büyük protestolarıyla karşılaştı, muhalif liderler ülke dışına kaçtı ve elbette müttefiki Putin yardımına koştu. Aylar sonra ise iki lider koronavirüsün gölgesinde buluştu.
milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 20:33 • Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün aylar sonra bir araya geldi. Görüşmeye ise Putin'in daveti damga vurdu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Şubat'ta Soçi'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşürken, Rusya'nın Belarus ile koronavirüs aşısı üretecek bir teknoloji paylaştığını söyledi.
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