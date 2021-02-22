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milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 20:33 • Son Güncelleme:

Son dakika... Rus liderin kış keyfi! Aylar sonra ilk kez buluştular...

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko tartışmalı seçimlerin ardından çeyrek yüzyıllık iktidarının en büyük protestolarıyla karşılaştı, muhalif liderler ülke dışına kaçtı ve elbette müttefiki Putin yardımına koştu. Aylar sonra ise iki lider koronavirüsün gölgesinde buluştu.

milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 20:33 • Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün aylar sonra bir araya geldi. Görüşmeye ise Putin'in daveti damga vurdu.

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İkili, geçen yıl yapılan tartışmalı Belarus seçimlerinde Lukaşenko'nun halk protestolarına karşı Putin'den istediği destekle dünya gündeminin ön sıralarına oturmuştu.

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Toplantının başında Rus lider, iki ülke arasında kurulan yüksek düzeydeki stratejik ortaklığı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ona göre bugünkü toplantının gündemi çok genişti.

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Aynı zamanda Vladimir Putin, önemli meseleleri tartıştıktan sonra devlet başkanlarının ara verip biraz dinlenebileceklerini umduğunu belirtti.

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Rus lider, "Seni gördüğüme çok sevindim. Umarım birlikte biraz zaman geçirebiliriz, bugünkü işten sonra ara verebiliriz. Sizi kayak yapmaya davet ediyorum ”dedi.

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Aleksandr Lukaşenko, "Bir süreliğine dağlara gitme ve bu çalkantılı zamanda biraz temiz hava alma davetinizi takdirle karşılıyorum" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Şubat'ta Soçi'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşürken, Rusya'nın Belarus ile koronavirüs aşısı üretecek bir teknoloji paylaştığını söyledi.

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Putin, "Koronavirüs enfeksiyonuyla mücadeleye yönelik ortak çabalarımıza gelince, iyi bir ilerleme kaydediyoruz. [Aşının] ilk partisini geçen yıl teslim ettik. Bu yıl Şubat ve Mart aylarında daha fazlası da sevk edilecek. Ancak, bence en önemli şey sizin girişiminiz....” dedi.

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Belarus devlet başkanı araya girdi ve "... Mart ayında teknolojinizi kullanarak onu üretmeye başlayacak." diyerek Putin'in cümlesini tamamladı.

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"Kesinlikle doğru. Asıl önemli olan teknoloji transferi kısmı çoktan halledildi” diyen Putin, bu konuda Rusya'nın bu kadar yakın işbirliği içinde olduğu başka bir ülke olmadığını kaydetti.

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Lukaşenko şu ifadeleri kullandı: "Bu çok ciddi bir destek. Bunun olmaması halinde aşılama programını yürütmek bizim için zor olacaktı.

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Neredeyse tüm doktorları zaten aşıladık. Öğretmenlere ve hizmet çalışanlarına aşı yapmaya başladık - işleri birçok insanla temas etmeyi gerektirenlere. Bu destek önemli.

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En etkili aşı Rus aşısı. Tüm dünyada kabul görmüş durumda. Troller ve eleştirmenler ne derse desin, bu en etkili aşıdır. 100 kişiden iki veya üçü hastalanıyor, hatta belki hiçbiri hastalanmayacak."

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Bire bir görüşmenin ardından Lukaşenko ve Putin, Soçi'de kayak yapmaya giderken görüşmelerine de devam ettiler.

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İki lider ayrıca kar motosikletleriyle de gezintiye çıktı. İki lider arasındaki görüşmelerin büyük kısmı neredeyse bir saat sürdü. Başkanlar kayak yaptıktan sonra birlikte yemek yedi.

16OLAYLI BELARUS SEÇİMLERİ

OLAYLI BELARUS SEÇİMLERİ

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise yüzde 10,12 oy alabilmişti.

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Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefetin sonuçlara karşı çıkması ve "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

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Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi. Lukaşenko, 'Belarus'a yönelik askeri dış tehitler artarken Putin'in kapsamlı destek sağlama sözü verdiğini' ifade etti.

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Putin, Lukaşenko'ya, Rusya'nın Belarus'a 'gerekli görülmesi halinde kolektif askeri anlaşmaya uyumlu olarak destek vermeye hazır olduğunu' söyledi.

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AB Dışişleri Bakanları da Belarus'ta 'şiddet, bası ve seçim sonuçlarının tahrif edilmesinden sorumlu olan yetkililere yeni yaptırımlar getirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını' açıkladı. ABD de Belarus'taki seçimlerin 'özgür ve adil olmadığını' söyledi.

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