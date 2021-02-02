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milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:

Son dakika: Rus televizyonu yayınladı, yer yerinden oynadı! İngiliz casusla aynı masada...

Dünyanın gözü Rusya'da... Başka ABD olmak üzere pek çok ülkenin çağrısına kulak asmayan Rusya, kritik duruşma öncesinde dünyayı hayrete düşüren görüntüler yayınladı. Rus televizyonunun yayınladığı görüntülerin, Moskova'da lüks bir restoranda çekildiği iddia etti. Görüntülerin içeriği ise bomba etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
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Rus savcıları, tedavisi için gittiği Almanya'dan döner dönmez tutuklanan muhalefet lideri Aleksey Navalny'yi üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırmaya hazırlanıyor. Ve Kremlin, bugünkü hayati önem taşıyan duruşma öncesinde ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen çağrıları görmezden geliyor.

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Onun yerine Rusya'dan bir karşı adım geldi. Rusya dün, hapisteki Kremlin karşıtı aktivist Aleksey Navalny'nin bir müttefikinin, Moskova'daki bir restoranda bir MI6 ajanıyla buluşmasına ait olduğu iddia edilen görüntüleri ortaya çıkardığını iddia etti.

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Devlet destekli medyanın yayınladığı görüntüler, iki hafta boyunca Navalny'yi destekleyen ve bir an önce salıverilmesini talep eden protestoların ardından, Batı istihbaratıyla işbirliği içinde olduğunu iddia ederek Navalny'nin itibarını düşürme çabasının en son parçası olarka yorumlandı.

4YABANCI AJAN DAMGASI

"YABANCI AJAN" DAMGASI

Moskova, Batı'nın Navalny ve destekçilerinin serbest bırakılması için uyguladığı baskı altında eleştirilere maruz kalıyor. Şimdiyse savcıların askıya aldığı bir cezayı hapis cezasına çevirerek, Navalny'nin bugün üç buçuk yıla çarptırılması talebini destekledikten sonra, onu 'yabancı ajan' olarak damgaladı.

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Söz konusu videoda, Navalny'nin yolsuzlukla mücadele hareketinin, Rus FSB tarafından bilinen gizli bir ajan olarak tanımlanan bir üyesi görünüyor.

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Görüntülerde, Vladimir Ashurkov olduğu iddia edilen kişinin İngiliz bir diplomatla görüştüğünü ve Putin'e karşı kampanyalar için fon tartışması yaptığı görülüyor.

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Haber kanalı Russia Today, Navalny'nin yardımcısının çekimlerde net bir şekilde gösterilmemesine rağmen, para için 'yalvardığını' iddia etti.

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RT, Moskova'daki lüks bir restoranda gerçekleştiği iddia edilen toplantının, sözde MI6 ajanını izleyen Rus karşı istihbarat ajanları tarafından izlendiğini ileri sürdü.

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Rusya'nın FSB güvenlik servisinden bir yetkili, Rusya'da bir MI6 “ikametgahı” ndan söz ederek “Rus muhalefetiyle büyükelçiliğin çalışmalarına aktif olarak katılmakla” suçladı.

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RT haberde şu ifadeleri kullandı: "Bir İngiliz politikacının, gizli servisten Rus ajanlarıyla toplantı yaptığını, mali yardım için yalvardığını ve rakiplerine çamur attığını düşünün. Ulusal bir skandal ve güvenlik tehdidi çıkacaktır."

11YALVARDIĞINI İDDİA ETTİLER AMA...

YALVARDIĞINI İDDİA ETTİLER AMA...

RT, Navalny'nin yardımcısının İngiliz diplomata para için 'yalvardığını' ısrarla iddia etti, ancak görüntülerde bu bölüm yer almadı.

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Görüntülerinde, söz konusu kişinin 'iş' kaynakları için fon aradığı duyuluyor. Kimliği açıklanmayan adam, "Daha fazla paramız olsaydı, ekibimizi genişletirdik" ifadelerini kullanıyor.

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Görüntülerdeki tartışmanın bir başka kısmı, Navalny'nin yardımcısının Rus bankası VTB'deki yolsuzluk iddiaları hakkında bir rapor yayınlama planlarını içeriyor.

142010DA KAYDEDİLMİŞ

2010'DA KAYDEDİLMİŞ

Görüntülerin 2010'ların başında kaydedildiği ve Aleksey Navalny'nin yakın arkadaşının, sözde İngiliz casusundan nakit ve istihbarat istediğini, yolsuzlukla mücadele çalışmalarının Londra'daki firmalara fayda sağlayabileceğini öne sürdüğünü iddia ediliyor.

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Görüntülerdeki İngilizin, o zamanlar Rusya'daki İngiltere Büyükelçiliği'nin Siyasi İşlerden Sorumlu İkinci Sekreteri olan James William Thomas Ford olduğu iddia edildi.

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Bir gözlemci Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus polisinin Kremlin karşıtı protestolarda, ülke çapında 5 bin 300'den fazla kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

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Moskova'daki protestolar sırasında tutuklananlar arasında, Navalny'nin 44 yaşındaki eşi Yulia Navalnaya da vardı. Navalnaya, Pazartesi günü 20.000 ruble para cezasına çarptırıldı.

18PROTESTOLAR ÇIĞ GİBİ

PROTESTOLAR ÇIĞ GİBİ

Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalny, sinir gazı Noviçok ile zehirlendiğinin belirlenmesinin ardından 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

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Burada uzun bir tedavi süreci geçiren Navalny, beş ay sonra Almanya'dan ülkesi Rusya'ya döner dönmez, 17 Ocak'ta Moskova'daki havaalanında gözaltına alındı, 18 Ocak’ta da tutuklandı.

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Bunun üzerine Aleksey Navalny, YouTube hesabından yayınlanan videoda “Korkmayın, sokaklara çıkın. Benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için çıkın” çağrısında bulundu.

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Navalny'nin bu çağrısı sonrasında destekçileri, 23 Ocak’ta ülke çapında protesto gösterileri düzenledi. Rusya'nın dört bir yanında halk, muhalif liderin serbest bırakılması için sokaklara döküldü.

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Navalny'nin destekçileri, ülkenin 142 şehirde protesto çağrısında bulundu ve gösterilerin en büyüğünün, bugün tam öğlen saatinde Moskova'da başlaması planlandı.

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Ve derken Rusya yine karıştı... Ülkede başkent Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok kentte, Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik gösteriler öncesi polis sıkı tedbirler aldı.

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Moskova'da gösterilerin yapılacağı bölgedeki sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis aracıyla barikatlar kuruldu.

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Bölgede, araç park yerleri ile bazı metro istasyonları gün boyunca çalışmayacak. Ayrıca kafe, bar ve restoranların kapatıldığı bölgede, 09.00 ile 23.00 saatleri arasında alkol satışları yasaklandı.

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Ülke çapındaki gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişi de gözaltına alındı. Bugün de göstericiler toplanmaya başladı ve Rus polisi şimdiden 250'den fazla Putin karşıtı protestocuyu gözaltına aldı.

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Yetkililer, bir önceki hafta sonu ülkenin yıllardır gördüğü en büyük ve en yaygın protesto gösterileri sırasında on binlerce insanın ülke çapında sokağa çıkması sonrasında, bu hafta benzer görüntülerin yaşanmaması için büyük bir çaba sarf etti.

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İlk protestolar, polisin miting öncesinde kapatmasına rağmen şehrin merkez meydanında birkaç düzine protestocunun toplandığı liman şehri Vladivostok da dahil olmak üzere Doğu'da gerçekleşti.

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Navalny'nin destekçileri, aktivistin 2 Şubat'ta başlayacak davası öncesinde ülke çapında yeni gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

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Bunun üzerine Moskova'da yetkililer, şehir merkezinde benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri aldı. Kremlin yakınlarındaki çok sayıda metro istasyonu kapatıldı, otobüs trafiği azaltıldı. Ayrıca restoran ve dükkanların kapalı kalması emredildi.

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Soyadını vermemeyi tercih eden 25 yaşındaki öğrenci Andrei, Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Özgür bir ülkede yaşama arzusu tutuklanma korkusundan daha güçlü" dedi.

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Vladivostok'tan gelen şoke edici görüntülerde ise, Amur Körfezi'nin donmuş sularında polisten kaçan ve çember oluşturarak dans eden onlarca protestocuyu gözler önüne serdi.

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Protestocular el ele tutuşup eksi 13 derecede polisten kaçarak şarkılar söylediler ve dans ederek 'Putin hırsızdır', 'Utanç, utanç, utanç' sloganları attılar.

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Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta da hayrete düşüren görüntüler hakimdi. Orta yaşlı bir kadın polise eksi 41 derecedeki dondurucu soğukta, 'protestocuların üzerine su püskürtmesi' için bağırdı.

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Böyle bir hareket, göstericileri dondurucu soğukta öldürebilirdi. Kadının bunu önemsemeden polise böyle bir çağrıda bulunması, Rusya'daki Navalny protestoları nedeniyle ülkedeki bölünmeyi gözler önüne serdi.

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Krasnoyarsk'ta protestocular, ağır silahlı bir polis duvarıyla çevrelenmelerine rağmen, eksi 31 derece sıcaklıkta geleneksel halk dansını kullanacak gösteri yapmayı tercih etti.

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Rusya'nın üçüncü büyük şehri ve Sibirya'nın resmi olmayan başkenti Novosibirsk'te yaklaşık 5 bin kişi 'Özgürlük, Özgürlük' sloganları atarak yürüdü.

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Kar yığınları ve kesilmiş ağaçlar da yetkililer tarafından protestocuların önünü kapatmak için kullanıldı.

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Navalny'nin destekçileri, ülkenin 11 saat dilimindeki 142 şehirde protesto çağrısında bulunmuştu ve en büyüğü öğlen saatinde Moskova'da başlayacaktı.

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Rus yetkililer, izinsiz mitinglere katılmaya karşı çeşitli uyarılar yaptı ve protestoculara karşı suç duyurusunda bulundu.

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İçişleri Bakanlığı, halka protestolara katılmamaları konusunda sert uyarılarda bulundu ve katılımcıların sekiz yıla kadar hapis cezası gerektiren kitlesel ayaklanmalara katılmakla suçlanabileceğini söyledi.

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Polise şiddet uygulayanlar 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir.

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