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Aykut Yılmaz
• 17 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Sosyal medyada gündem oldu! Normalleşme derken kısıtlamalar...

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. İstanbul, 9 bin 306 vakayla birinci, Hakkari 26 vaka ile en düşük il oldu. Ancak kısıtlamaların esnetilmesinde önemli verilerden biri olacak tabloda vaka sayısı yerine, illerde 100 bin kişiye düşen vaka sayılarının ortalamaları paylaşıldı. Sosyal medyada doğrudan vaka sayısı açıklanması yerine, verilerin illerin nüfusu ile hesap yapılarak vaka sayısının tespit edilmesini gerektirmesi tartışma yarattı. Akıllardaki sonu kısıtlamaların esnetilip normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Tedbirler esnetilecek mi, yoksa devam mı edecek? Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilecek mi? Bu soruların yanıtı Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nda netleşecek. İşte koronavirüs salgınında son durumla ilgili haberin detayları...

Aykut Yılmaz
• 17 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, koronavirüsle mücadelede “Yerinde Karar” sürecine geçilmesiyle birlikte, uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi ya da sıkılaştırılması noktasında önem taşıyan illerin vaka sayısını bulmak için, bakanlığın açıkladığı tabloda her il için verilen rakamın, ilin nüfusunun 100 bine bölünmesi sonucu çıkan rakamla çarpılması, günlük vaka sayısının tespiti için de o rakamın 7’ye bölünmesi gerekti.

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Bu çerçevede yapılan hesaplamaya göre, 8-14 Şubat tarihlerini içeren hafta İstanbul’da yaklaşık 9 bin 306 vaka tespit edildi. Bu sayı ile haftalık vaka sayısında ilk sırada yer alan İstanbul’un günlük vaka ortalaması da bin 329 oldu.

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İstanbul’u haftalık yaklaşık 2 bin 322 vaka ile Samsun, 2 bin 47 vaka ile Konya ve 2 bin 9 vaka ile Ankara takip etti. Tabloya göre, vaka sayılarının en düşük olduğu il ise haftalık yaklaşık 26 vaka ile Hakkari oldu. Hakkari’yi 36 vaka ile Bitlis, 42 vaka ile Şırnak takip etti.

4TEPETAKLAK OLABİLİR

'TEPETAKLAK OLABİLİR'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, açıklanan tabloyu Milliyet’e değerlendirdi. Anadolu illerindeki değerlerin iyimser bir tablo oluşturmasına rağmen tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Oğuztürk şöyle konuştu:

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“İstanbul, Ankara, İzmir illerimizde vaka sayılarının orta seviyede seyretmesi çok karamsar bir tablo göstermese de tedbirlere uymanın gerekliliğini hissettirmekte. Şu aşamada kritik bir düzeydeyiz, biraz daha sabırlı olmalıyız.

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Pandemi ile mücadele dinamik bir süreç olup gevşeme durumunda maalesef değerler tepetaklak olabilir. Bu anlamda sırası gelen herkesin zaman kaybetmeden aşı olması ve doğru maske kullanımının önemi toplumun her kesimi tarafından benimsenmelidir.”

7İLLERİN VAKA SAYISI

İLLERİN VAKA SAYISI

Bir ilin nüfusunun 100 bine bölünmesi sonucu, çıkan sonucun bakanlığın o il için paylaştığı rakamla çarpılmasıyla haftalık vaka sayısı bulunabiliyor. Örneğin, TÜİK verilerine göre Ordu’nun nüfusu 761 bin 400.

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Ordu’nun nüfusunu 100 bine böldüğümüzde 7,614 rakamı elde ediliyor. Çıkan sonucu bakanlığın Ordu ili için verdiği (194,42) sayısı ile çarptığımızda bin 480 vaka ortaya çıkıyor.

9YERLİ AŞI MUTASYONLARA KARŞI DA ETKİLİ OLACAK

YERLİ AŞI MUTASYONLARA KARŞI DA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Erciyes Üniversitesi’nde yerli aşı ERUCOV-VAC’ın Faz-2 etkinlik testleri devam ediyor. Rektör Prof. Mustafa Çalış, “250 gönüllünün 15’ine uyguladık. Hiçbir yan etki görülmedi. Aşımız mutasyonlu koronavirüse karşı da etkili olacak” dedi.

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Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye'de 17 merkezde devam eden koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında, Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ERUCOV-VAC aşısından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.

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Türkiye'deki aşı adayları arasından Faz-2 aşamasına ulaşmayı başaran ERUCOV-VAC aşısının, Faz-1 deki güvenlik testlerinin ardından şimdi de Faz-2 etkinlik testleri yapılıyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 250 gönüllü üzerinde uygulanacak olan Faz-2 çalışmalarını ve aşı ile ilgili son gelişmeleri anlattı:

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 Bir ay süren faz-1 çalışmalarını 44 gönüllümüz üzerinde tamamlayarak aşımızın güvenlik testlerini yaptık. Şimdi 250 gönüllü üzerinde Faz-2 aşamasında etkinlik testlerini yapıyoruz. Şu ana kadar 15 gönüllümüze yaptık. Hiç birinde yan etki gözlenmedi. Durumları iyi.

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Faz-2 çalışmamızı 2 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Faz-3 binden fazla kişi ve başka ülkelerde yapılacak. Nisanda faz-3'e geçilir. Faz-3 devam ederken aşının acil kullanımına onayı verilirse aşılamaya da devam edilebilir. Yerli aşıyı bir protokolle Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB' devrettik. Aşımız Sağlık Bakanlığı'nın aşısıdır.

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Bütün virüsler mutasyona uğrayabilir. Yerli aşımız inaktif bir aşı. Aşıda ölü virüs verildiği için virüsün tüm parçacıklarındaki antijene karşı antikor oluşuyor. Dolayısıyla küçük mutasyonlara karşı inaktif aşıların etkili olduğunu tüm bilim insanları söylüyor.

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Bizim de öngörümüz küçük mutasyonlarda aşımızın etkili olacağı yönünde. Ama büyük bir mutasyon olursa yeni bir aşı gerekebilir. Aşımızın mutasyonlara karşı etkili olup olmadığına yönelik çalışma yapıyoruz.

16GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Öte yandan Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile saat 15.00'te toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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Yarın esnafın gözü o takvimde olacak. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.

19NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI

NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

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Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek. Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.

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