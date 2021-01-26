Son dakika! 'Savaşta test edildi ve onaylandı' deyip anlattı: Ellerinde böylesi yok!

“Avrupa ülkelerinin çoğunun şimdilik SİHA değil daha çok İHA ihtiyacı var. Yani platform SİHA olsa bile savaş olmadığı için daha çok sınır gözetleme, deniz gözetleme yani keşif-gözetleme aracına ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü terörist gruplar ve çok yoğun göçmen akını sebebiyle Avrupa’da sınır ve deniz güvenliği büyük sorun.