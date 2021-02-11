Son dakika... Şehirde karga istilası! Korku filmi gibi

Çıkardıkları seslerle akşam saatlerinde yine gökyüzünde uçuşan kargaların çevre ve ses kirliliğinden başka insanlara zarar vermediğini belirten Ardahan eski Belediye Başkanı ve orman mühendisi Faruk Köksoy, "Kargalar göçmen kuş değil, buranın yerli kuşları. Eko sistemin önemli bir parçası. Popülasyonları bir arada yaşama yetenekleri çok güçlü. Dolayısıyla her hangi bir tehlikeye karşı birlikte mücadele ediyorlar. Barınma ve beslenme açısından da bu soğuk iklim şartlarında çok rahat yaşamlarını sürdürebiliyorlar" dedi.