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• 18 Şubat 2021 - 17:43 • Son Güncelleme:

Son dakika: Sıfır araç alacaklar dikkat! Türkiye'nin en ucuzu...

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi en uygun otomobili arıyor. Markalar günler listeye yeni modeller eklerken fiyatlarını da güncelledi. 150 bin TL altındaki model sayısı ise arttı. İşte Türkiye'de satılan uygun fiyatlı otomobiller...

• 18 Şubat 2021 - 17:43 • Son Güncelleme:
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2020 yılında araç fiyatları çok fazla artmış ve ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını sollamıştı. 2021 yılında ise sıfır otomobil fiyatları döviz kuru nedeniyle gerilemiş durumda. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

2CİTROEN

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 ileri manuel model aracın fiyatı 164 bin liradan satışa sunulurken, kampanyalı fiyatı 151 bin 500 lira oldu. C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 tam otomatik aracın fiyatı ise 296 bin 500 lira oldu. 

3DACİA

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg model aracın fiyatı 141 bin 900 lira oldu. Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg model aracın fiyatı ise 167 bin 900 lira oldu.

4FIAT

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP model aracın fiyatı 135 bin 900 lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 130 bin 900 lira oldu. EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli model aracın fiyatı ise 152 bin 900 lira olarak açıklanırken, kampanyalı fiyatı 145.900 TL oldu.

5FORD

FORD

Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model aracın fiyatı 207.750 TL olarak açıklandı. Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzinli aracın fiyatı ise 212.500 TL oldu.

6HYUNDAİ

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) aracın liste fiyatı ise 157.450 TL oldu. Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) liste fiyatı ise 168.550 TL olarak açıklandı.

7KİA

KİA

YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 2020 model aracın fiyatı ise 157.300 TL olarak açıklanırken, 2020 model aracın kampanyalı fiyatı 156.300 TL oldu. YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020 aracın fiyatı ise 142.000 TL oldu.

8NİSSAN

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia model aracın fiyatı 189.100 TL olarak açıklanırken, kampanyalı fiyatı 181.900 TL oldu. Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna'nın fiyatı ise 231.200 TL olurken kampanyalı fiyatı 229.900 TL oldu.

9PEUGEOT

PEUGEOT

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik aracın fiyatı 283.253 TL olarak açıklanırken, kampanyalı fiyatı 280.100 TL oldu. Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT model aracın fiyatı ise 318.153 TL olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 285 bin TL oldu.

10RENAULT

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg'nin liste fiyatı 155.000 TL olurken, yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg - 2020 model aracın fiyatı ise 212.050 TL oldu. Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg'nin fiyatı ise 141.050 TL oldu.

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