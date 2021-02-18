Son dakika: Sıfır araç alacaklar dikkat! Türkiye'nin en ucuzu...

FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP model aracın fiyatı 135 bin 900 lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 130 bin 900 lira oldu. EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli model aracın fiyatı ise 152 bin 900 lira olarak açıklanırken, kampanyalı fiyatı 145.900 TL oldu.