• 18 Şubat 2021 - 17:43 • Son Güncelleme:
Son dakika: Sıfır araç alacaklar dikkat! Türkiye'nin en ucuzu...
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi en uygun otomobili arıyor. Markalar günler listeye yeni modeller eklerken fiyatlarını da güncelledi. 150 bin TL altındaki model sayısı ise arttı. İşte Türkiye'de satılan uygun fiyatlı otomobiller...
• 18 Şubat 2021 - 17:43 • Son Güncelleme:
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2020 yılında araç fiyatları çok fazla artmış ve ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını sollamıştı. 2021 yılında ise sıfır otomobil fiyatları döviz kuru nedeniyle gerilemiş durumda. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
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