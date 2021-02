Son dakika: Skandal patladı... FBI valiyi soruşturuyor!

Cuomo'nun ekibinden herhangi birinin sorgulanıp sorgulanmadığı bilinmiyor. ABC'nin haberine göre, mahkeme celpleri çıkarıldı. Ancak Cuomo bu hafta açıklama yaparak, şöyle demişti: "New York eyaleti (Sağlık Bakanlığı), bakım evleri ve hastanelerdeki tüm koronavirüs ölümlerini her zaman tam ve kamuoyuna bildirmiştir. Ölümler her zaman tam olarak rapor edilmiştir. Burada aklanacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Araştırılacak hiçbir şey yok."