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• 18 Şubat 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:

Son dakika: Skandal patladı... FBI valiyi soruşturuyor!

Son dakika haberine göre, salgının çok kötü vurduğu ABD'de 76 sayfalık ön rapor yayınlandı ve hayatını kaybedenlerin sayısının bildirilen rakamlardan en az yüzde elli daha fazla oldu iddiası bomba gibi patladı. Skandalın ardından soruşturma açıldı.

• 18 Şubat 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:
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Huzurevlerinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının bildirilen rakamlardan en az yüzde elli daha fazla olduğu iddiasının ardından Vali Andrew Cuomo’nun idaresi mercek altında ve eleştiri oklarının hedefinde. Hem New York Eyalet Başsavcılığı hem de FBI konuyla ilgili soruşturma açtı.

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FBI ve ABD Savcılığı'nın Brooklyn'deki ofisi, New York Valisi Andrew Cuomo'yu, idaresinin huzurevlerinde koronavirüs kaynaklı ölümleri örtbas ettiği gerekçesiyle soruşturuyor. Demokrat Cuomo, koronavirüs kaynaklı ölü sayısını kasten eksik bildirdiğine dair iddiaların ortasında ateş altında.

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İlk kez The Times Union gazetesi tarafından ortaya çıkarılan soruşturmanın erken aşamalarında olduğu söyleniyor; gazetenin iddiasına göre soruşturma Cuomo'nun koronavirüs görev gücüne odaklanıyor.

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İngiliz Daily Mail gazetesi de soruşturmayla ilgili yorum yapmaları için New York'un Doğu Bölgesi'ndeki ABD savcılığına başvurdu, ancak geri dönüş alamadı. FBI da soruşturma hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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Cuomo'nun sözcüsü Rich Azzopardi, basına yaptığı açıklamada federal soruşturma hakkında şunları söyledi: "Kamuoyuna söylediğimiz gibi, Adalet Bakanlığı aylardır bunu araştırıyor. Biz onlarla işbirliği yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

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Yetkililerin, üyeleri arasında avukat Linda Lacewell, Eyalet Sağlık Komiseri Howard Zucker ve Melissa DeRosa'nın da olduğu, valinin görev gücünü araştırdığı söyleniyor. Federal hükümetin resmi soruşturmasından korkarak, idarenin huzurevinde meydana gelen ölümlerle ilgili verileri eyalet milletvekillerinden sakladığını itiraf ettiği söylenen kişi DeRosa idi.

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Cuomo'nun ekibinden herhangi birinin sorgulanıp sorgulanmadığı bilinmiyor. ABC'nin haberine göre, mahkeme celpleri çıkarıldı. Ancak Cuomo bu hafta açıklama yaparak, şöyle demişti: "New York eyaleti (Sağlık Bakanlığı), bakım evleri ve hastanelerdeki tüm koronavirüs ölümlerini her zaman tam ve kamuoyuna bildirmiştir. Ölümler her zaman tam olarak rapor edilmiştir. Burada aklanacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Araştırılacak hiçbir şey yok."

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Ancak New York'taki diğer Demokratlar bile, bakım evlerindeki ölümleri örtbas ettiği için Cuomo'yu eleştirdi. Bu ölümlerin Cuomo'nun koronavirüs hastalarını hastanelerden huzurevlerine geri gönderme kararından kaynaklandığını söylediler.

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AP'nin ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği ortaya çıkmıştı.

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Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek eyalet yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirildi.

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New York Valisi Andrew Cuomo ise, yaptığı basın toplantısında, "Bakımevlerindeki Kovid-19 verilerini kamuoyuyla paylaşmalıydık. Daha farklı olabilirdi, dersimizi aldık" ifadelerini kullandı.

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Söz konusu verileri Adalet Bakanlığı ile eksiksiz paylaştıklarını söyleyen Cuomo, ancak yerel siyasetçiler ve medya mensupları başta olmak üzere gelen diğer taleplere dönüş yapılmadığını belirtti.

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New York Başsavcılığı'nın 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

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Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, sağlık departmanının 8 bin 500 civarında açıkladığı Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti. Cuomo yönetimi bakımevlerindeki gerçek verileri gizlemekle suçlanmıştı.

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New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, huzurevlerinde müfettişlerin yaptığı araştırmada, New York eyaleti tarafında bildirilen ölümler ve kendi elde ettikleri rakamlar arasında ciddi tutarsızlıklar olduğunu ifade etti.

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Raporda birçok huzurevinden elde edilen bilgilere göre, salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayılarının eyaletin verdiği rakamlarla örtüşmediğinin çok sayıda örnekle tespit edildiği kaydedildi.

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62 huzurevinde ölüm rakamlarını incelediklerini ve müfettişlerin daha sonra bu bilgileri New York Eyaleti Sağlık Dairesi tarafından yayınlanan kamuya açık ölüm raporlarıyla karşılaştırdıklarını aktaran Başsavcı Letitia James, ölümler ve eyaletin verilerinin birbirini tutmadığını ve tutarsızlıkların makul bir şekilde açıklanamayacağını söyledi.

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Birçok aile ve New York eyaleti milletvekili, Cuomo'nun hastaların hastanelerden bakımevlerine geri gönderilmesi kararının, ölümlerin sayısını artırdığını ve koronavirüs bulaşması için huzurevlerinin sıcak noktaları haline geldiğini söylüyor.

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Yine de Cuomo Pazartesi günü, hastalar geri gönderilmeden önce bakımevlerinin yüzde 98'inin binalarında virüs bulunduğunu ve bundan sorumlu olmadığını iddia etti.

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