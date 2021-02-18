• 18 Şubat 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:
Son dakika: Skandal patladı... FBI valiyi soruşturuyor!
Son dakika haberine göre, salgının çok kötü vurduğu ABD'de 76 sayfalık ön rapor yayınlandı ve hayatını kaybedenlerin sayısının bildirilen rakamlardan en az yüzde elli daha fazla oldu iddiası bomba gibi patladı. Skandalın ardından soruşturma açıldı.
• 18 Şubat 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:
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Huzurevlerinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının bildirilen rakamlardan en az yüzde elli daha fazla olduğu iddiasının ardından Vali Andrew Cuomo’nun idaresi mercek altında ve eleştiri oklarının hedefinde. Hem New York Eyalet Başsavcılığı hem de FBI konuyla ilgili soruşturma açtı.
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FBI ve ABD Savcılığı'nın Brooklyn'deki ofisi, New York Valisi Andrew Cuomo'yu, idaresinin huzurevlerinde koronavirüs kaynaklı ölümleri örtbas ettiği gerekçesiyle soruşturuyor. Demokrat Cuomo, koronavirüs kaynaklı ölü sayısını kasten eksik bildirdiğine dair iddiaların ortasında ateş altında.
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Yetkililerin, üyeleri arasında avukat Linda Lacewell, Eyalet Sağlık Komiseri Howard Zucker ve Melissa DeRosa'nın da olduğu, valinin görev gücünü araştırdığı söyleniyor. Federal hükümetin resmi soruşturmasından korkarak, idarenin huzurevinde meydana gelen ölümlerle ilgili verileri eyalet milletvekillerinden sakladığını itiraf ettiği söylenen kişi DeRosa idi.
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Cuomo'nun ekibinden herhangi birinin sorgulanıp sorgulanmadığı bilinmiyor. ABC'nin haberine göre, mahkeme celpleri çıkarıldı. Ancak Cuomo bu hafta açıklama yaparak, şöyle demişti: "New York eyaleti (Sağlık Bakanlığı), bakım evleri ve hastanelerdeki tüm koronavirüs ölümlerini her zaman tam ve kamuoyuna bildirmiştir. Ölümler her zaman tam olarak rapor edilmiştir. Burada aklanacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Araştırılacak hiçbir şey yok."
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Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, sağlık departmanının 8 bin 500 civarında açıkladığı Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti. Cuomo yönetimi bakımevlerindeki gerçek verileri gizlemekle suçlanmıştı.
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62 huzurevinde ölüm rakamlarını incelediklerini ve müfettişlerin daha sonra bu bilgileri New York Eyaleti Sağlık Dairesi tarafından yayınlanan kamuya açık ölüm raporlarıyla karşılaştırdıklarını aktaran Başsavcı Letitia James, ölümler ve eyaletin verilerinin birbirini tutmadığını ve tutarsızlıkların makul bir şekilde açıklanamayacağını söyledi.
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